Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar putea fi transferat din Arestul Central, potrivit informațiilor furnizate de surse judiciare. O hotărâre în acest sens urmează să fie pronunțată de instanța de judecată în cursul zilei de luni, moment în care acesta se va prezenta din nou în fața magistraților.

În cadrul ședinței de luni, judecătorii vor analiza și se vor pronunța cu privire la menținerea măsurii arestului preventiv. Conform unor surse judiciare citate de Gândul, în eventualitatea în care verdictul instanței va decide ca Călin Georgescu să rămână după gratii, există posibilitatea ca acesta să fie mutat din Arestul Central într-un penitenciar.

Călin Georgescu se află în arest preventiv începând cu data de 29 septembrie, măsura fiind dispusă inițial pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta este cercetat într-un dosar penal sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Încă din momentul încarcerării sale la Arestul Central, simpatizanții fostului candidat la alegerile prezidențiale au organizat manifestații zilnice, adunându-se în fiecare seară în fața instituției pentru a scanda mesaje de susținere.

Acțiunile de solidaritate au continuat și în cursul zilei de sâmbătă, când susținătorii lui Călin Georgescu s-au reunit în fața Palatului Parlamentului. După mai multe ore de proteste și manifestații, prezența a atins un nivel record, la eveniment participând aproximativ 10.000 de persoane.

Azi, Cristela Georgescu a transmis un mesaj de mulțumire după protestul organizat sâmbătă, în București, pentru eliberarea soțului său, Călin Georgescu. Sute de persoane s-au adunat în Parcul Izvor, unde au scandat numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și au cerut eliberarea acestuia, dar și demisia președintelui Nicușor Dan. La manifestație a participat și liderul AUR, George Simion. Pe Facebook, aceasta a vorbit despre sprijinul primit, rugăciunile și eforturile celor care au ales să fie prezenți la protest.