Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea rămâne în funcție până la alegerile din 2028, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul formațiunii consideră că înlăturarea Executivului printr-o moțiune de cenzură ar necesita voturile AUR, însă celelalte partide nu ar fi dispuse, în prezent, să colaboreze cu această formațiune.

Președintele UDMR a declarat că formațiunea sa nu poate iniția singură o moțiune de cenzură, deoarece nu dispune de numărul de semnături necesar. Acesta nu a exclus însă posibilitatea ca Uniunea să critice deciziile Guvernului sau chiar să susțină o moțiune alături de alte partide.

Kelemen Hunor a explicat că o asemenea situație ar putea apărea dacă Executivul va lua măsuri cu care UDMR nu este de acord sau dacă problemele guvernării se vor accentua. Liderul formațiunii consideră totuși că un asemenea scenariu este puțin probabil în perioada imediat următoare.

În analiza sa privind raportul de forțe din Parlament, președintele UDMR a susținut că demiterea Guvernului nu ar fi posibilă fără sprijinul AUR.

Kelemen Hunor a afirmat că niciuna dintre celelalte formațiuni nu dorește, în acest moment, să se asocieze cu partidul.

În aceste condiții, liderul UDMR consideră că Executivul ar putea rămâne în funcție chiar dacă activitatea sa va fi contestată în Parlament.

„Dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiunile de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028 cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro, ești condamnat la guvernare”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Afirmația reprezintă o evaluare politică a liderului UDMR, nu o garanție privind durata mandatului actualului Executiv.

În aceeași intervenție, președintele UDMR a vorbit și despre orientarea politică a Guvernului condus de Luca Niculescu. Acesta a caracterizat Executivul drept un guvern PSD, dar a susținut că există și o apropiere între actuala conducere guvernamentală și președintele României, Nicușor Dan.

Kelemen Hunor a făcut distincția între statutul constituțional al Guvernului și relațiile politice dintre instituții.

„Este guvernul României. Deci, din punct de vedere politic, constituțional, este guvernul țării. Că, sigur, e un guvern mai apropiat de domnul președinte Dan, asta se vede”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, menținerea Executivului până în 2028 va depinde de evoluția situației politice și de posibilitatea formării unei majorități parlamentare care să susțină o moțiune de cenzură.