Gheorghe Piperea a fost ales duminică președintele organizației AUR București, după ce a fost singurul candidat înscris în cursa pentru conducerea filialei. Europarlamentarul a obținut o majoritate covârșitoare de voturi și a anunțat că următorul obiectiv al partidului este câștigarea Primăriei Capitalei.

Alegerea noului lider al organizației din București a avut loc în timpul unei reuniuni a reprezentanților AUR din Capitală. Piperea a participat la scrutin în calitate de candidat unic și a susținut un discurs despre principiile democrației reprezentative și rolul cetățenilor în alegerea celor care conduc statul.

În intervenția sa, europarlamentarul a criticat modul în care sunt formate elitele politice și a afirmat că acestea trebuie să își obțină legitimitatea prin votul populației.

„Într-o democrație reprezentativă, așa cum ar fi trebuit să fie România, elitele conducătoare sunt alese de popor, din popor, pentru popor. Elitele nu pot să se automandateze pentru a conduce un popor, fără a învinge societatea în totalitarism. Cu atât mai rău devine viitorul unor societăți, ca a noastră, atunci când aceste elite sunt fabricate în laboratoarele serviciilor, secrete sau impuse de mari de corporații transnaționale”, a declarat candidatul.

În discursul susținut în fața membrilor partidului, Piperea a vorbit și despre posibilitatea înlocuirii actualelor elite politice cu persoane care să promoveze alte valori și principii.

„Dacă accesorul social funcționează, elitele pot fi primenite. Iar noile elite aduse la conducerea societății, miezurile, masele populare, pot menține în viață un set de idei, valori și principii care să o facă funcțională”, susține acesta.

După anunțarea rezultatului votului, Gheorghe Piperea a indicat următoarea miză politică a organizației pe care o conduce: câștigarea Primăriei Municipiului București.

Alegerea europarlamentarului la conducerea filialei bucureștene are loc în contextul evenimentelor politice organizate de AUR în Capitală. Partidul desfășoară, în perioada 13-15 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.