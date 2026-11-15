Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat la Palatul Parlamentului, în cadrul programului Forum Europa, dezbaterea intitulată Identități diferite, destin comun, un eveniment consacrat situației minorităților naționale din România. La discuții au luat parte lideri ai formațiunii politice, parlamentari și reprezentanți ai mai multor comunități etnice, agenda concentrându-se pe conservarea identității culturale și religioase, prevenirea discriminării, integrarea politică și consolidarea dialogului interetnic, conform Agerpres.

Liderul AUR, George Simion, a pus accentul pe aportul pe care comunitățile etnice îl au la dezvoltarea societății românești. Acesta a susținut necesitatea unei colaborări strânse între majoritate și minorități, bazată pe valori comune și respect reciproc, criticând totodată modul în care sunt administrate anumite zone ale țării.

"Mulţi văd minorităţile ca pe o problemă de rezolvat, ca pe o plagă, ca pe un dezavantaj, în loc să le vadă aşa cum sunt, de fapt: o bogăţie materială şi spirituală. Noi întotdeauna am crescut alături de naţionalităţile conlocuitoare. Trebuie să ne cunoaştem istoria şi să învăţăm din ea. Avem foarte mulţi susţinători maghiari. Din păcate, Covasna şi Harghita, un stat în stat, sunt unele dintre cele mai sărace judeţe din România astăzi şi sunt ţinute intenţionat aşa, fiind alimentat un soi de separatism.

Cel mai mult mă bucură la minorităţi faptul că ţin la identitatea lor, că dau slavă lui Dumnezeu. Credinţa i-a ajutat pe foarte mulţi să iasă din sărăcie, să se educe şi să se disciplineze, prin mersul la biserică, indiferent de confesiune. Suntem creştini cu toţii. Ba chiar, dincolo de caracterul creştin al României şi al partidului AUR, sunt oameni care împărtăşesc şi alte credinţe şi sunt bineveniţi în mijlocul nostru. Avem şi musulmani, şi membri ai cultului mozaic, care respectă majoritatea creştină şi majoritatea etnică românească. Doar colaborând vom ajunge să avem acest progres", a declarat George Simion, potrivit unui comunicat de presă.

În cadrul aceleiași dezbateri, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a vorbit despre mecanismele de reprezentare politică a minorităților. Acesta a argumentat că cetățenii aparținând altor etnii își pot promova mult mai eficient interesele și proiectele legislative dacă activează în cadrul partidelor cu acoperire națională, lăsând conservarea tradițiilor în grija organizațiilor culturale.

"Faptul că oameni de altă etnie decât cea română majoritară se înscriu în partide este un semn de normalitate. Semnul de anormalitate îl reprezintă partidele etnice. Este corect să fie protejată identitatea culturală a celor care aparţin altor etnii, dar acest lucru se poate face foarte bine prin asociaţii şi fundaţii socioculturale. În ceea ce priveşte activitatea politică propriu-zisă, ea trebuie să se desfăşoare, pentru toţi cetăţenii României, în partide naţionale, care au obiective naţionale.

O modalitate eficientă de a sensibiliza majoritatea românească în privinţa problemelor specifice fiecărui grup etnic este ca reprezentanţii acestor grupuri să facă parte din formaţiuni cu reprezentare naţională. Dacă un partid precum AUR, care este primul în sondajele privind intenţia de vot, este sensibilizat şi va avea o iniţiativă în domeniul minorităţilor naţionale, acea iniţiativă are şanse mai mari să fie încununată de succes decât dacă ar fi promovată de un grup politic al unei minorităţi", a punctat Petrişor Peiu.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a abordat subiectul dintr-o perspectivă geopolitică și de comunicare publică. Acesta a arătat că România poate folosi conviețuirea pașnică dintre români și minoritățile naționale ca pe un atu strategic pe plan extern, indicând Dobrogea drept un exemplu de diversitate care ar trebui promovat la nivel european.

"Ceea ce vreau să vă transmit este că inclusiv poziţionarea dumneavoastră sau poziţia României faţă de minorităţi poate deveni un lucru strategic. Noi trebuie, într-un fel, să întoarcem masa. Pentru că, de obicei, când se vorbeşte despre partide de tip AUR, este scoasă în prim-plan o presupusă contradicţie între majoritatea etnică şi minorităţi, care, vezi Doamne, nu s-ar putea integra sau colabora. Am fost întotdeauna deschişi acestei colaborări, iar prezentul nostru dovedeşte acest lucru. Ea poate deveni însă mult mai importantă din punct de vedere strategic. Există în România câteva zone care pot deveni modele.

Dacă vă uitaţi la una dintre cele mai diverse regiuni din spaţiul românesc, din punct de vedere cultural, etnic şi religios, aceasta este Dobrogea. Nu există multe regiuni din Europa cu o diversitate atât de mare. Noi nu am reuşit să transformăm Dobrogea într-un avantaj strategic pentru România, să arătăm unei Europe convulsionate, tensionate de conflicte religioase, că Dobrogea poate fi un model emblematic, un exemplu pe care România să îl promoveze la nivel european", a transmis Dungaciu.

Totodată, prim-vicepreședintele formațiunii a subliniat nevoia unei noi abordări în spațiul public: "Trebuie să regândim relaţia AUR cu minorităţile şi să o transformăm într-un avantaj strategic. Să intrăm puternic în spaţiul public şi comunicaţional cu aceste tipuri de strategii".

Coordonatorul național al Comisiei Minorităților Naționale din cadrul partidului, Dana Varga, a subliniat că identitatea etnică și tradițiile proprii se completează cu statutul comun de cetățean al României.

"Sunt mândră că sunt de etnie romă, sunt mândră că fac parte din partidul AUR. Mă regăsesc în acest partid şi vreau să vă spun că fiecare dintre noi trebuie să vadă aceste steguleţe. Asta înseamnă minorităţile naţionale. Ne identificăm cu fiecare dintre ele, chiar dacă suntem diferiţi prin cultură, tradiţii şi însemnele care ne definesc. Dar trăim cu toţii în această ţară frumoasă şi, înainte de orice apartenenţă la o minoritate, suntem cu toţii cetăţeni ai României", a declarat Dana Varga.

La rândul său, muzicianul și politicianul Mădălin Voicu a discutat despre fenomenul discriminării, punând accent pe responsabilitatea individuală și pe rolul esențial al educației în pregătirea tinerelor generații pentru integrarea în comunitate.

"Mi-e greu să cred că suferă cineva de o formă de discriminare perpetuă. Sigur că există discriminare. Românii sunt foarte de treabă şi, în general, ne sprijină. Dar prin puterea noastră şi prin lucrurile pe care ştim şi putem să le facem, putem să ieşim la lumină. Şi copiii noştri trebuie educaţi în acelaşi fel. Trebuie să ştie la ce să se aştepte, cum să reacţioneze în faţa discriminării sau a manifestărilor cu caracter rasial, astfel încât să nu sufere şi să poată trăi în comunitate, alături de ceilalţi", a declarat Mădălin Voicu.