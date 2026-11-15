Politica

Schimbare importantă în AUR. Cine va conduce Organizația de Femei a partidului

Schimbare importantă în AUR. Cine va conduce Organizația de Femei a partiduluisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Lidia Vadim Tudor a fost aleasă duminică în funcția de președinte al Organizației de Femei a Alianței pentru Unirea Românilor. Votul a avut loc la Congresul Național al Femeilor AUR, organizat la Palatul Parlamentului, la eveniment participând reprezentante ale organizațiilor din întreaga țară și membri ai conducerii partidului.

Lidia Vadim Tudor preia conducerea Organizației de Femei AUR

După alegerea sa, Lidia Vadim Tudor a transmis un mesaj de unitate și le-a mulțumit femeilor care i-au acordat încrederea.

„Aceasta nu este victoria mea, ci victoria noastră, a tuturor femeilor care cred că pot schimba lucrurile în bine! Cred cu tărie că femeile au o forţă extraordinară. Avem curajul de a lupta, puterea de a construi şi sensibilitatea de a înţelege ceea ce contează cu adevărat”, a declarat deputatul AUR.

Aceasta a vorbit și despre direcția pe care dorește să o urmeze organizația, insistând asupra colaborării dintre membre și a implicării acestora în deciziile politice.

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„Îmi doresc să fim o echipă unită, în care fiecare femeie să fie ascultată, respectată şi apreciată. O organizaţie în care să nu existe orgolii care ne despart, ci idealuri care ne unesc. Nu vă promit că va fi uşor, dar vă promit că voi fi alături de dumneavoastră, că voi munci şi că nu voi uita nicio clipă încrederea pe care mi-aţi oferit-o astăzi.

Vreau să construim împreună o organizaţie puternică, demnă şi respectată, în care femeile să aibă un cuvânt tot mai important de spus. Pentru că atunci când femeile sunt unite, pot muta munţii din loc! () De astăzi, responsabilitatea este a mea, dar puterea este a noastră! Dumnezeu să ne ajute şi să binecuvânteze România!”, a transmis Lidia Vadim Tudor.

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Mesajele transmise de liderii AUR la congres

La eveniment a luat cuvântul și deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels, care a vorbit despre importanța păstrării valorilor transmise de generațiile anterioare. În discursul său, aceasta a făcut referire la Regina Maria și la contribuția femeilor la menținerea identității naționale.

„Astăzi nu este o seară obişnuită. Este seara în care privim cu respect faţă de ceea ce am primit şi am moştenit de la generaţiile anterioare, privim cu demnitate la ceea ce suntem şi reprezentăm noi şi privim, totodată, cu încredere la ceea ce urmează să construim”, a transmis Ramona Bruynseels.

Ce a declarat Dan Dungaciu

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a abordat în discursul său rolul femeilor în continuitatea națiunii și diferențele dintre conservatorism și progresism. Acesta a vorbit și despre importanța simbolurilor istorice și a patrimoniului național.

„Femeia e asociată cu libertatea, femeia e asociată cu naţiunea. () Pentru că femeia şi feminitatea reprezintă acele valori cu care este asociat ceea ce este cel mai important pentru tine. Îţi dai viaţa pentru nişte valori pe care femeia le reprezintă într-un mod mai profund şi mai plenar. Comunitate, viaţă, continuitate, producerea vieţii, continuitatea naţiunii tale”, a declarat Dan Dungaciu.

Acesta a făcut referire și la modul în care sunt păstrate reperele istorice ale României.

„Faptul că ne neglijăm istoria, muzeele, simbolurile istorice, asta nu spune nimic despre istoria română. Spune foarte multe despre tine”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

La rândul său, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a amintit contribuțiile unor femei din România care au obținut performanțe importante în domenii precum ingineria, aviația, arhitectura și medicina.

Printre personalitățile menționate s-au numărat Elisa Leonida Zamfirescu, Smaranda Brăescu, Maria Andreescu-Haret și Sofia Ionescu.

„Cred că e bine întotdeauna să fim echilibraţi, să fim înţelepţi şi să nu uităm că o societate nu este redusă la o familie monarhică. Oricât de luminoase ar fi figurile monarhice, trebuie să ne uităm cu atenţie şi să vedem că cineva are grijă de viaţa societăţii şi de progresul acestei societăţi zi de zi”, a declarat Petrișor Peiu.

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