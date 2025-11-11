Ancuța Cârcu, președintă de organizație AUR, sub control judiciar. Ar fi vândut creme cu mercur

Ancuța Viorica Cârcu, în vârstă de 42 de ani, cunoscută anterior pentru implicările sale politice și pentru numeroase controverse publice, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, în cadrul operațiunii Jupiter, după ce autoritățile au stabilit că ar fi vândut creme reambalate, conținând mercur, care au provocat intoxicație severă unei cliente. Culmea ironiei, firma ei fusese premiată în 2023 pentru performanțe comerciale, cu o cifră de afaceri de 1,1 milioane lei, potrivit bistriteanul.ro.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean, Ancuța Cârcu, numită în trecut „sexy PRM-ista” și fostă membră AUR, a fost vizată de percheziții în cadrul operațiunii JUPITER. Ulterior, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru două luni, în contextul suspiciunilor că ar fi achiziționat din farmacii creme cu mercur, ulterior vândute online sub brand propriu. Una dintre cliente a ajuns în stare gravă la spital.

Organizația Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud premiase în 2023 firma By Toni-C Richardson SRL pentru performanțele sale — aspect care contrastează puternic cu acuzațiile actuale. Înființată în 2022, compania avea ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul, comercializând o varietate de produse, de la articole cosmetice și articole vestimentare până la obiecte intime.

Pentru anul 2023, societatea raportase o cifră de afaceri de 1,1 milioane lei și un profit net de peste 180.000 lei. În primul an de activitate, depășise deja jumătate de milion de lei în venituri, ceea ce explica apariția în Topul Firmelor.

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce o femeie de 40 de ani, care folosise produsele comercializate de Ancuța Cârcu, a ajuns în spital cu alergii severe și semne de insuficiență hepatică. Investigațiile medicale au evidențiat intoxicația cu clorură de mercur amoniacală, substanță extrem de toxică utilizată în unele produse farmaceutice.

Pacienta a fost transferată ulterior la o secție de toxicologie din Capitală pentru tratament de specialitate, după ce starea ei s-a agravat.

Din anchetă a reieșit că, în 2024, Ancuța Cârcu ar fi achiziționat creme din farmacii, reambalându-le și vânzându-le sub marca proprie, fără autorizațiile legale necesare pentru comercializarea unor astfel de produse.

Pe numele ei s-au formulat acuzații pentru: evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de produse, trafic de substanțe toxice și vătămare corporală.

Cariera Ancutei Cârcu este presărată de episoade tensionate. Originară din Bistrița-Năsăud, ea a devenit cunoscută în spațiul public în urma conflictului cu Corneliu Vadim Tudor, pe care l-a acuzat că ar fi încercat să o violeze psihologic, după ce fusese numită secretar executiv în PRM.

De-a lungul timpului, cei doi au avut schimburi dure de replici, inclusiv în emisiuni televizate. Corneliu Vadim Tudor o descria astfel:

„Femeia aceasta trebuia sa fie daca nu la puscarie, la balamuc. A incercat sa fie de toate in viata: manechin, cantareata, purtatoare de cuvant, femeie de afaceri, femeie fatala. In clasa a 9-a a fost exmatriculata pentru prostitutie, de la liceul din Feldru. La 30 de ani, cu noua clase voia sa fie secretar executiv, parlamentar, transmitea cuiva sa o faca un fel de consilier pe la Parlamentul European”.

La rândul ei, Ancuța Cârcu afirma:

„Da, e adevărat, președintele meu, domnul C.V. Tudor, a încercat sa mă violeze, dar psihic, la întâlnirea pe care am avut-o cu dansul la el în birou, timp de două ore nu mi-a dat voie să scot nici un cuvânt. Mi-a spus clar, a zbierat la mine: Tu nu vei crește mai mult decât mine. Nu ai voie sa fii mai cunoscută decât mine. Eu sunt șeful tău. Deci, m-a violat, nu mi-a dat voie să cresc politic, dar de atins, nu m-a atins așa cum se spune. Ce e drept și se știe, e că mi-a pipăit sânii în direct, la Măruță, ca să vadă dacă sunt sau nu cu silicon.”.

Conflictul s-a mutat și în instanță, iar Corneliu Vadim Tudor și Fundația România Mare au fost obligați să îi plătească daune morale.

După ruptura de Vadim Tudor, Cârcu s-a înscris în AUR în 2020 și a devenit prim-vicepreședinte AUR Galați. Însă nici acest episod nu a fost lipsit de tensiuni. În 2022, George Simion a numit-o „prostituată”, gest care a generat un proces de calomnie.

În primă instanță, Ancuța Cârcu a câștigat. Ulterior, Simion a declarat public:

„Așa cum aceasta a declarat recent public, înainte de pronunțare, m-am întâlnit din propria mea inițiativă cu doamna Viorica Ancuța Cîrcu, în data de 2 iulie 2023, și mi-am cerut personal scuze pentru afirmațiile mele publice referitoare la aceasta, pentru că am folosit cuvântul “prostituată”. Mi-a acceptat scuzele, ne-am strâns mâna și-i mulțumesc.”.

Ancuța Cârcu deținea și un club de noapte în Tenerife, moștenit de la fratele ei. Această afacere a dus la un dosar penal în 2021, în cazul „Proxeneți în Tenerife”.

Anchetatorii susțineau că în club lucrau femei aduse din Turda, care practicau prostituția, iar Cârcu le-ar fi permis sau chiar determinat să ofere servicii sexuale. Ea a fost arestată preventiv 19 zile, apoi plasată sub control judiciar.

A negat toate acuzațiile:

„Această acuzaţie este una nefondată şi mă declar public nevinovată. Nu ştiu ce făceau la alte cluburi, însă la mine la club erau angajate cu carte de munca”.

După scandalul din Tenerife, Cârcu s-a reorientat către promovarea de afaceri, devenind o figură virală alături de partenerul ei, Marius. Proiectul „Domnul meu și Doamna mea, promovează afacerea ta” a strâns sute de mii de vizualizări.

Cel mai cunoscut videoclip este cel în care apare într-un sicriu, îmbrăcată în roșu, în timp ce Marius prezintă servicii funerare — un amestec de umor, teatru și marketing.

Odată cu creșterea vizibilității online, a prins popularitate și local, fiind plătită pentru promovări comerciale care îmbină constant elemente dramatice cu umor.