Expertiza medico-legală îl scapă pe Toto Dumitrescu de arestul la domiciliu. Când a consumat, de fapt, cocaină

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a scăpat de arestul la domiciliu în dosarul accidentului rutier produs în luna septembrie. Instanța a luat această decizie după ce expertiza medico-legală a arătat că tânărul nu avea în sânge substanțe care să-i afecteze capacitatea de a conduce.

Accidentul a stârnit controverse încă de la început. Fiul fostului internațional a părăsit locul incidentului, chiar dacă inițial nu era clar vinovat. După 48 de ore, autoritățile l-au găsit, iar testele preliminare realizate la Institutul Național de Medicină Legală indicau prezența unor substanțe interzise.

Aceste rezultate inițiale au condus la extinderea anchetei, iar Toto a fost acuzat de conducere sub influența drogurilor.

Magistrații au decis acum să ridice măsura arestului la domiciliu, dar Toto Dumitrescu rămâne sub control judiciar. Tânărul actor trebuie să respecte mai multe reguli, printre care prezentarea săptămânală la o secție de poliție și interdicția de a părăsi teritoriul României. Procurorii nu au contestat decizia instanței, ceea ce înseamnă că fiul fostului fotbalist este cercetat în stare de libertate.

Surse judiciare au precizat că, în urma expertizei detaliate, medicii legiști au stabilit că „Dumitrescu nu ar fi avut capacitatea de a conduce afectată” în momentul accidentului. Această concluzie contrazice rezultatele inițiale, care sugerau că ar fi consumat cocaină, și ridică semne de întrebare asupra menținerii acuzațiilor de conducere sub influența substanțelor interzise.

Specialiștii susțin că expertiza medico-legală poate influența decisiv evoluția dosarului. Dacă procurorii aleg să renunțe la acuzația de conducere sub influența substanțelor, Toto Dumitrescu ar putea fi judecat doar pentru faptele legate de părăsirea locului accidentului, ceea ce ar reduce semnificativ riscurile juridice pentru tânăr.

În prezent, fiul fostului internațional, Toto Dumitrescu, se bucură de libertate, însă trebuie să respecte regulile impuse de instanță.