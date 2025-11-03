Toto Dumitrescu, din nou în centrul atenției. N-are stare nici în arestul la domiciliu

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a revenit pe rețelele de socializare după ce a fost arestat la domiciliu. În noaptea de Halloween, actorul s-a costumat cu iubita lui Diana, care ar fi însărcinată.

Fiul fostului internațional a postat pe Instagram o serie de fotografii în care apare îmbrăcat în… deținut. Alegerea sa a fost percepută de fani ca o ironie la adresa situației personale în care se află — aceea de arestat la domiciliu.

„Anul ăsta am decis să nu mă mai costumez”, a scris Toto Dumitrescu în dreptul imaginilor, o glumă amară care face referire directă la condiția sa actuală.

În fotografii, actorul apare alături de iubita sa, care a ales o uniformă de polițistă. Ea completează tabloul cu o șapcă inscripționată „Police” și un pistol de jucărie, iar gesturile dintre cei doi trădează o complicitate firească, chiar și în momente tensionate.

Postarea a devenit rapid virală, generând comentarii contrastante, de la glume și aprecieri pentru autoironie, până la critici legate de oportunitatea gestului.

Fiul lui Ilie Dumitrescu se află de mai bine de o lună în arest la domiciliu, după un accident rutier produs în cartierul Primăverii. Potrivit poliției, pe 14 septembrie, Toto Dumitrescu ar fi pierdut controlul volanului în timp ce conducea un SUV Mercedes și a lovit un alt autoturism, un Audi A6 condus de o tânără de 23 de ani. Aceasta a ajuns la spital, iar alte trei mașini au fost avariate în coliziune.

Ceea ce a amplificat scandalul a fost faptul că actorul a părăsit locul accidentului. Ulterior, a fost găsit de polițiști într-un apartament care nu îi aparținea, după ce aceștia au obținut un mandat de percheziție. În urma testării, rezultatele au arătat prezența cocainei în organism, fapt confirmat și de analizele efectuate ulterior la Institutul de Medicină Legală.

Deși Toto Dumitrescu a declarat că ar fi consumat substanțe interzise după producerea accidentului, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis măsura arestului la domiciliu. În tot acest timp, tânărul actor a preferat să nu ofere prea multe declarații publice, însă apariția sa de Halloween a fost interpretată de mulți drept o formă de asumare și de autoironie.