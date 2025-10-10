Justitie Breaking news

Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1. Arestul la domiciliu, prelungit

Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1. Arestul la domiciliu, prelungitToto Dumitrescu poliție. Sursa foto Captură video
Update. Toto Dumitrescu rămâne în arest la domiciliu

Instanța a admis cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și a dispus prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru următoarele 30 de zile împotriva lui Toto Dumitrescu.

„Instanța admite cererea PJS1 și prelungește măsura arestului la domiciliu pentru următoarele 30 de zile împotriva inculpatului Badea-Dumitrescu Ilie. Inculpatul a fost de acord și nu va depune contestație.

Tip soluție: admite cererea Solutia pe scurt: În temeiul art. 236 C.proc.pen. raportat la art. 234 alin. (1) C.proc.pen., admite propunerea de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul de urmărire penală nr. 8307/160/P/2025.

Dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu luată față de inculpatul Dumitrescu-Badea Ilie, prin încheierea din data de 25.09.2025 a Tribunalului București, pronunțată în dosarul nr. 37559/299/2025, astfel cum a fost modificată prin încheierea din data de 02.10.2025 a Judecătoriei Sectorului 1 București, pronunțată în dosarul nr. 39077/299/2025, pe o durată de 30 de zile, de la data de 17.10.2025 până la data de 15.11.2025, inclusiv.

În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”.

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu, s-a prezentat vineri dimineață la Judecătoria Sectorului 1, pentru a fi analizată prelungirea arestului la domiciliu. El a recunoscut că a fost o mare greșeală să părăsească locul accidentului.

Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1

„A fost un gest lipsit de moralitate să plec de la locul accidentului”, a declarat fiul fostului internațional, Ilie Dumitrescu pentru Mediafax.

Toto Dumitrescu este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului. Procurorii au cerut instanței emiterea unui mandat de arestare preventivă, având în vedere că testul toxicologic a ieșit pozitiv la cocaină.

llie Dumitrescu

llie Dumitrescu. Sursa foto Captură video

Aceasta nu este prima abatere a tânărului în trafic, el fiind anterior cercetat și condamnat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Magistrații au aprobat solicitarea procurorilor, fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Iubita actorului este însărcinată

Accidentul rutier a stârnit un adevărat scandal mediatic, mai ales că Toto Dumitrescu se află într-un moment important al vieții personale: iubita sa este însărcinată, veste care a surprins pe toată lumea. În momentul producerii evenimentului, actorul se afla în mașină cu partenera sa, care a devenit martoră în dosar.

Toto Dumitrescu și actuala iubită, Diana

Toto Dumitrescu și actuala iubită, Diana. Sursa foto Instagram

Toto Dumitrescu a cerut instanței să locuiască împreună cu iubita sa, invocând „tensiuni familiale” cu mama sa și faptul că partenera lui este însărcinată. Avocatul său a confirmat situația, precizând că, deși sarcina nu a fost încă dovedită oficial prin acte medicale, cererea a fost aprobată de judecători.

Ilie Dumitrescu va fi bunic

În documentele depuse la instanță se arată că tânărul va locui într-un apartament pus la dispoziție de mătușa sa, pentru a evita conflictele cu mama sa. Instanța a considerat că menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu este suficientă pentru a respecta interdicțiile impuse de lege, fără a-i separa pe cei doi parteneri.

Vestea sarcinii a stârnit emoții puternice în familia lui Ilie Dumitrescu. Apropiații familiei au declarat că fostul fotbalist este foarte fericit și emoționat, pregătindu-se să devină bunic pentru prima dată.

