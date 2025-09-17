Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție

Letiția Badea a atras atenția prin frumusețea ei, inclusiv a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, care a reușit să o cucerească și să se căsătorească cu ea. Cei doi sunt părinții lui Toto Dumitrescu, aflat acum în centrul unui scandal după ce a provocat un accident de circulație și a părăsit locul faptei.

În anii ’90, Letiția Badea era considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Ea a atras atenția pe podiumurile de modă, defilând pentru creatori renumiți precum Zina Dumitrescu, Venera Arapu și Janine Sârbu.

De asemenea, Letiția Badea a atras atenția fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, care a reușit să o cucerească și să se căsătorească cu ea.

Ilie Dumitrescu și Letiția Badea au avut o relație de dragoste care a durat 14 ani. Cei doi s-au întâlnit în 1993, la emisiunea „Ceaiul de la ora 5” de pe TVR 2, fiind prima interacțiune dintre fotbalistul celebru și modelul aflat la început de carieră.

„Am cunoscut-o la o emisiune… era emisiunea aia «Ceaiul de la ora 5», în anii ’90, am fost eu invitat”, a spus acum ceva vreme, fostul internațional, pentru iamsport.ro.

Cei doi sunt părinții Mayrei și ai lui Toto Dumitrescu, care este în centrul unui scandal, după ce a provocat un accident de circulație și a părăsit locul faptei.

Ilie Dumitrescu și Letiția Badea și-ar fi început relația în timp ce fotbalistul era căsătorit. Se spune că el i-ar fi dăruit tinerei un tablou semnat de Nicolae Grigorescu și un buchet impresionant de flori.

Chiar dacă situația era dificilă, cei doi au continuat să se întâlnească în secret, iar legătura dintre ei a devenit tot mai puternică.

În cele din urmă, Ilie Dumitrescu a încheiat prima căsnicie și s-a căsătorit cu Letiția Badea. Relația lor a durat 14 ani, iar împreună au doi copii, Toto și Mayra Daria, care au crescut în atenția publicului.