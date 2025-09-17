Monden

Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție

Comentează știrea
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soțieSursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Letiția Badea a atras atenția prin frumusețea ei, inclusiv a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, care a reușit să o cucerească și să se căsătorească cu ea. Cei doi sunt părinții lui Toto Dumitrescu, aflat acum în centrul unui scandal după ce a provocat un accident de circulație și a părăsit locul faptei.

Letiția Badea, una dintre cele mai frumoase femei din România în anii ’90

În anii ’90, Letiția Badea era considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Ea a atras atenția pe podiumurile de modă, defilând pentru creatori renumiți precum Zina Dumitrescu, Venera Arapu și Janine Sârbu.

De asemenea, Letiția Badea a atras atenția fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, care a reușit să o cucerească și să se căsătorească cu ea.

Relația celor doi a durat 14 ani

Ilie Dumitrescu și Letiția Badea au avut o relație de dragoste care a durat 14 ani. Cei doi s-au întâlnit în 1993, la emisiunea „Ceaiul de la ora 5” de pe TVR 2, fiind prima interacțiune dintre fotbalistul celebru și modelul aflat la început de carieră.

Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
Charlie Kirk, comemorat la Arizona cu Trump, Vance și onoruri speciale
Charlie Kirk, comemorat la Arizona cu Trump, Vance și onoruri speciale

„Am cunoscut-o la o emisiune… era emisiunea aia «Ceaiul de la ora 5», în anii ’90, am fost eu invitat”, a spus acum ceva vreme, fostul internațional, pentru iamsport.ro.

Cei doi sunt părinții Mayrei și ai lui Toto Dumitrescu, care este în centrul unui scandal, după ce a provocat un accident de circulație și a părăsit locul faptei.

Letiția Badea și fiica sa, Mayra

Letiția Badea și fiica sa, Mayra. Sursa foto: Instagram/mayra.dumitrescu

Relația ar fi început în secret

Ilie Dumitrescu și Letiția Badea și-ar fi început relația în timp ce fotbalistul era căsătorit. Se spune că el i-ar fi dăruit tinerei un tablou semnat de Nicolae Grigorescu și un buchet impresionant de flori.

Chiar dacă situația era dificilă, cei doi au continuat să se întâlnească în secret, iar legătura dintre ei a devenit tot mai puternică.

În cele din urmă, Ilie Dumitrescu a încheiat prima căsnicie și s-a căsătorit cu Letiția Badea. Relația lor a durat 14 ani, iar împreună au doi copii, Toto și Mayra Daria, care au crescut în atenția publicului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:36 - Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
22:27 - Iarnă blândă pentru portofelele românilor. Avem rezerve record de gaze
22:20 - Individ urmărit internațional pentru jafuri armate, prins de Poliția Capitalei
22:14 - FASDR lansează Raportul privind starea educației juridice
22:06 - Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
21:57 - Charlie Kirk, comemorat la Arizona cu Trump, Vance și onoruri speciale

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale