Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu după accidentul din Primăverii. Test pozitiv la cocaină

Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a provocat un accident de circulație în cartierul Primăverii din București și a fugit de la fața locului.

„Prin ordonanţa din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat pentru comiterea infracţiunii de părăsire a locului accidentului.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din Bucureşti, Sector 1, la intersecţia cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deşi în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea accidentului la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii.

Din primele informaţii, conducătoarea unui autoturism, în vârstă de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu maşina condusă de Toto Dumitrescu, aflată pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, autoturismul tinerei a fost proiectat într-o altă maşină care circula în spatele ei.

Şoferiţa a fost rănită şi transportată la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitaţia creată imediat după coliziune.

După două zile de căutări, poliţiştii l-au găsit pe Toto Dumitrescu într-un apartament din Bucureşti. El a fost ridicat şi dus la audieri, fiind ulterior reţinut pentru 24 de ore. Tânărul a fost supus unei expertize la Institutul Național de Medicină Legală, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu nu este la primul incident de acest fel. În anul 2021, el a fostcondamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.