Rizea despre Toto Dumitrescu. A mers la școală în Anglia să se trateze de dependență

Rizea despre Toto Dumitrescu. A mers la școală în Anglia să se trateze de dependențăSursa foto: Instagram
Cristian Rizea a explicat într-un clip de pe TikTok faptul că dependeța de stupefiante a lui Toto Dumitrescu ar fi o problemă veche. Iar părinții ar fi încercat să scape de această situație fără succes însă.

”L-ați ținut afară că e dependent”

Fostul deputat spune că problemele cu stupefiantele ale lui Toto Dumitrescu nu erau o noutate pentru familie. ”A făcut și el, e băiat finuț Ilie. Dar îmi pare rău de el. Vorbește cu fosta nevastă, cu Letiția, să lase golănelile să se implice mai mult. Aia a luat-o razna cu vagabonții. S-a combinat.

fostul fotbalist alături de copii

Ilie Dumitrescu alături de Mayra-Daria și Toto Sursa foto: Instagram

Ocupați-vă de băiatul ăsta că tu știi ce vorbesc eu. El a stat foarte mult plecat l-ați ținut afară că e dependent. L-ați ținut pe Toto, că e băiat drăguț, e super. Vorba aia jucase în filme. Avea viitor. Era deștept și educat, dar dependent. L-ați ținut pe clinici prin afară și tot nu ați reușit. Că el din cauza asta a fugit de la accident. Bine că nu a murit nimeni.

Dar el d-aia a fugit că era sub influența substanțelor. Înțeleg că era pe drum cu prioritate, dar era pe substanțe, asta a fost problema lui și acum când l-a luat o să se vadă. În sânge se vede, în urină nu se vede. Păcat că nu v-ați ocupat de el. L-ați ținut prin clinici, pe afară pe la școli. Și acum uite că așa se întâmplă”, a spus Cristian Rizea.

Actor de ocazie

Toto Dumitrescu a fost implicat duminică într-un accident rutier în zona Dorobanți. A fugit de la locul faptei și a fost găsit ulterior de către polițiști. A fost condus la IML acolo unde i s-au luat probe de sânge și unde a ieșit pozitiv la cocaină. Fiul lui Ilie Dumitrescu a mai apărut în lumina reflectoarelor și în alte contexte decât negative. Acesta a fot cooptat și a jucat în mai multe filme printre care și în seriale TV.

