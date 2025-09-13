Monden

Lux, crimă și renaștere: povestea dramatică a casei de modă Versace

Lux, crimă și renaștere: povestea dramatică a casei de modă VersaceVersace. Sursa foto iStock
Casa de modă Versace este astăzi un simbol al luxului, opulenței și al stilului inconfundabil italian. Povestea acestui brand începe în anii ’70, când Gianni Versace, un tânăr designer din Reggio Calabria, a reușit să transforme viziunea sa asupra modei într-un fenomen internațional.

Nașterea brandului Versace

Gianni Versace s-a mutat la Milano în anii ’70, unde a lansat primele colecții sub numele său. Încă de la început, piesele sale s-au remarcat prin culorile vii, imprimeurile extravagante și croielile îndrăznețe. Spre deosebire de alte case de modă ale vremii, Gianni nu se temea să combine glamourul cu elemente din cultura pop, mitologie și artă contemporană.

Gianni Versace

Gianni Versace. Sursa foto Facebook

În 1978, designerul și-a deschis primul magazin pe Via della Spiga, în Milano. Brandul a devenit rapid recunoscut pentru rochiile spectaculoase, cu tăieturi provocatoare, dar și pentru costumele bărbătești perfect croite.

Succesul internațional al casei s-a datorat și prieteniei pe care Gianni a construit-o cu starurile momentului. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer sau Christy Turlington au fost primele supermodele care au defilat pentru Versace, transformând prezentările de modă în adevărate spectacole.

Donatella Versace.v

Donatella Versace. Sursa foto Captură video

Tot Gianni a fost cel care a creat celebra „rochia cu ace de siguranță”, purtată de Elizabeth Hurley în 1994 la premiera filmului Four Weddings and a Funeral. Acea apariție a intrat instant în istoria modei și a confirmat reputația Versace de casă de modă provocatoare și inovatoare.

Tragedia care a zguduit lumea modei

În 1997, Gianni Versace a fost ucis în fața vilei sale din Miami, un eveniment care a șocat întreaga lume. Moartea sa a ridicat semne de întrebare asupra viitorului imperiului pe care îl construise. Moștenirea brandului a fost preluată de sora sa, Donatella Versace, care a devenit director de creație, iar fratele mai mic, Santo, s-a ocupat de partea de business.

Donatella, cunoscută pentru stilul său extravagant și pentru relațiile strânse cu vedetele, a reușit să ducă mai departe viziunea fratelui ei, adaptând însă colecțiile la tendințele moderne.

Expansiunea globală

Sub conducerea Donatellei, brandul a continuat să se dezvolte. Brandul nu s-a limitat la haine, ci a intrat și pe piața parfumurilor, accesoriilor și chiar a designului interior prin linia „Versace Home”. Hotelurile Versace din Australia și Dubai au devenit destinații exclusiviste pentru cei care își doreau să trăiască experiența luxului autentic italian.

Versace

Versace/ Sursa foto Captură video

De asemenea, colaborările cu mari nume ale industriei muzicale – de la Madonna și Lady Gaga la Jennifer Lopez și Beyoncé – au menținut casa de modă în centrul atenției. Una dintre cele mai iconice apariții rămâne rochia verde „jungle dress” purtată de Jennifer Lopez la Premiile Grammy din 2000, ținută care a inspirat chiar și lansarea Google Images.

Preluarea de către Michael Kors

În 2018, compania americană Michael Kors Holdings (în prezent Capri Holdings) a achiziționat Versace pentru aproximativ 2,1 miliarde de dolari. Donatella a rămas director de creație, păstrându-și controlul asupra liniei artistice, în timp ce noul proprietar a investit în expansiunea globală a brandului.

Această tranzacție a marcat un nou capitol pentru casa de modă, confirmând poziția Versace ca unul dintre cele mai valoroase nume din industria fashion.

