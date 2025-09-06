Monden Singurul regret al lui Giorgio Armani, scos la lumină. L-a urmărit în ultimii ani de viață







Giorgio Armani și-a petrecut ultimele luni din viață alături de familie și de partenerul său de 20 de ani, Leo Dell’Orco, în stațiunea Forte dei Marmi de pe coasta toscană. Marcat de regretul că nu petrecuse suficient timp cu cei dragi, designerul și-a îndeplinit această dorință înainte de a muri.

Deși avea probleme de sănătate, celebrul designer italian a continuat să lucreze aproape până la finalul vieții, însă, potrivit publicației Heute, vara aceasta a lipsit pentru prima dată de la prezentările sale.

În ultimele luni de viață, Armani a cheltuit peste 12 milioane de euro.

„Singurul lucru pe care îl regret în viața mea este că am petrecut prea multe ore lucrând și prea puțin timp cu prietenii și familia”, le spunea designerul jurnaliștilor de la Financial Times, potrivit Libertatea.

Înainte de a muri, Giorgio Armani și-a îndeplinit dorința de a cumpăra celebrul restaurant „La Capannina di Franceschi” din Forte dei Marmi, un local înființat în 1929, unde-au cântat de-a lungul timpului artiști de renume internațional, precum Ray Charles, James Brown și Grace Jones.

Potrivit presei locale citate de Heute, Armani a investit până la 12 milioane de euro în această achiziție. Alegerea acestui restaurant nu a fost întâmplătoare, având în vedere că acolo îl cunoscuse pe arhitectul italian Sergio Galeotti, viitorul său partener și asociat, cel care l-a încurajat să urmeze cariera în modă.

Relația dintre cei doi a durat până în 1985, când Galeotti a murit din cauza SIDA.

„O parte din mine a murit odată cu el”, spunea Armani.

De-a lungul carierei sale, Giorgio Armani a creat mai multe linii de succes, printre care Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange și brandul de decorațiuni interioare Armani Casa.

În 2011, designerul a deschis un complex impresionant în centrul Milano-ului, care ocupă un întreg bloc. În acest loc, vizitatorii pot găsi produse din toate gamele Armani, de la ciocolată și flori, la bijuterii și cosmetice, iar spațiul servește și ca hotel de lux și club de noapte.

Cu un an înainte, designerul a deschis Hotelului Armani din Dubai, situat în Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

După vestea morții sale, grupul Armani a anunțat că sâmbătă și duminică va fi amenajată o cameră funerară în Milano, în incinta Armani/Teatro, urmată de o înmormântare restrânsă.