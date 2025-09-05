Monden Povestea lui Giorgio Armani. Croitorul unei revoluții în modă







Povestea lui Giorgio Armani e un discurs despre detaliu, disciplină și o idee simplă. Eleganța nu țipă, se impune. Ce comoară a lăsat celebrul italian lumii.

Grupul Armani a anunțat că designerul a decedat la 91 de ani, la Milano, pe 4 septembrie 2025. Compania a transmis că va „proteja ceea ce a construit”. Decesul a venit după o perioadă în care Armani nu s-a simțit bine și lipsise de la prezentările din Săptămâna Modei pentru bărbați. Funeraliile sunt plănuite a rămâne în cadru privat.

Născut la Piacenza, într-o Italie care se ridica din cenușa războiului, Armani a început fără aplombul geniilor precoce. A studiat medicina la Milano, a lucrat la celebrul magazin La Rinascente ca decorator de vitrine. Apoi a intrat în atelierul lui Nino Cerruti, unde a învățat alfabetul croitoriei moderne. A urmat pasul care i-a schimbat destinul. În 1975, împreună cu partenerul său de viață și business, Sergio Galeotti, lansează Giorgio Armani S.p.A.

În anii ’70–’80, Armani demontează armura rigidă a costumului masculin. Deconstruiește sacoul, coboară umerii, înmoaie liniile. Rezultatul. Un costum în care te miști, respiri, ai încredere. Hollywood-ul simte diferența. Filmul „American Gigolo” (1980) îl propulsează drept gurul „power suit”-ului, iar covorul roșu devine vitrina ideală pentru estetica lui „less but better”.

Un univers, nu un logo. Dincolo de linia principală, apar mărcile Emporio Armani și A|X Armani Exchange, parfumuri-icon (Acqua di Giò). Dar și o colecție haute couture (Armani Privé, din 2005), proiecte de lifestyle – de la Armani/Casa la Armani Hotel (Dubai, Milano). Marca rămâne privată, condusă de fondator, cu o fundație creată pentru guvernanță și succesiune: încă o lecție de control elegant.

În crize, Armani vorbește prin fapte: donații pentru spitale în pandemia de COVID, fabrici convertite pentru echipamente medicale, un ritm auster, aproape monastic, de muncă în Via Borgonuovo. Pentru sport, semnează ținutele Team Italy sub linia EA7. Pentru podium, păstrează aceeași frază estetică: silhouette curată, cromatică temperat-sofisticată, texturi care tratează ținuta cu respect.

În epoca logo-urilor stridente, Armani a făcut cool tăcerea vizuală. A „democratizat” încrederea de sine: un sacou bine tăiat devine armură invizibilă. Iar femeilor le-a propus costumul care nu cere permisiunea cuiva, ci dă tonul. Un act cultural, nu doar estetic.

În amintirea multora, nonagenarul din Milano continuă să deseneze, să editeze colecții și să supravegheze imperiul. Totul fără spectacol inutil. În fiecare sezon, ne făcea aceeași promisiune: haine care te fac să arăți ca tine, doar mai bine. Iar aceasta, în moda volatilă, e forma supremă de noutate.

Puteți vedea pe Instagram ținutele creatorului.