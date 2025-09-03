Social Cum au plănuit sindicaliștii din Învățământ să-și bată joc de copii







Cele două mari federații sindicale ale bugetarilor din Învățământ, FSLI și „Spiru Haret”, îi îndeamnă pe profesori să-și bată joc de copii și de părinți și să nu participe la festivitățile de începere a școlii.

În plus, sindicaliștii îi instigă să protesteze făcându-se că muncesc și enunțând doar titlurile lecțiilor, în loc să le predea. „Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național”, susțin bugetarii din învățământ, nemulțumiți că profesorii vor fi nevoiți să muncească 20 de ore pe săptămână, adică jumătate din cât muncesc toți ceilalți angajați.

Sindicatele bugetarilor organizează un protest major pe 8 septembrie, la București, la care sunt așteptați aproximativ 30.000 de profesori. Pe lângă manifestațiile din stradă, atmosfera din clase ar putea fi de bătaie de joc pe bani publici, având în vedere că profesorii sunt sfătuiți să nu predea lecțiile conform programei școlare.

De asemenea, sindicaliștii îi îndeamnă să ofere „răspunsuri succinte” la întrebările venite din partea elevilor.

„Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional”, spun sindicaliștii.

Liderii sindicali le cer părinților, care sunt obligați să plătească salariile profesorilor, deși aceștia nu lucrează, să susțină demersul cadrelor didactice. Bugetarii din Învățământ susțin că protestele lor ar apăra interesele elevilor.

Totodată, sindicaliștii susțin că legea nu ar rezolva problemele bugetare produse de școlile cu mai multe cadre decât elevi, ci că ar lovi în „drepturile profesorilor”.

Reamintim că bugetarii din școli protestează de 21 de zile și amenință că nu vor întrerupe manifestațiile din stradă până când revendicările lor nu vor fi soluționate.

Ei recunosc și care este modelul lor, anume „specialii” din justiție, care se pensionează înainte de 50 de ani și încasează sume colosale în raport cu nivelul de trai din România.

Sindicaliștii îi acuză pe profesorii care nu se raliază protestelor radicale de „lipsă de solidaritate”. „Deși plata cu ora a scăzut la mai puțin de jumătate față de anul trecut, profesorii au acceptat în continuare aceste posturi, în loc să le refuze ca formă de protest”, mai spun sindicaliștii din Învățământ, care nu muncesc deloc la catedră, deși sunt plătiți pentru asta.

„Părerile sunt împărțite. Unii cred în aceste acțiuni, alții spun că e totul în zadar. Și noi suntem nemulțumiți și așteptăm rezultatele, dar nu vom lăsa elevii nesupravegheați. Nu e vina lor pentru ce se întâmplă”, a declarat un cadru didactic pentru EvZ.ro.