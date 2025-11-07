Operațiunea Jupiter continuă. Percheziții de amploare în București și Ilfov, într-un dosar privind posibile legături cu Gazprom Rusia

Şapte dintre percheziţiile făcute în Operaţiunea JUPITER au avut loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, precum şi în Bucureşti. Ancheta are legătură cu acuzații de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de euro. Conform ultimelor informații, Combinatul siderurgic Galați (fost Sidex) se află în vizorul procurorilor.

Potrivit Parchetului General, persoanele cu funcţii de conducere din societatea comercială ar fi urmărit delapidarea acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii. Aceste entităţi au fost implicate şi în crearea unor scheme de evaziune fiscală, folosind contracte de achiziţie de bunuri sau prestări de servicii fără operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive ca documente justificative.

„În cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice), efectuează 7 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, la sediul social al societăţii comerciale X, precum şi la locuinţele persoanelor implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală”, a transmis, vineri, Parchetul General.

Procurorii au anunțat că infracțiunile s-ar fi comis prin mai multe mecanisme, printre care tranzacționarea unui volum semnificativ de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂.

Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2022, societatea X a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și cumpărare a acestor certificate. Fondurile alocate inițial pentru achiziția certificatelor, destinate scopurilor operaționale ale companiei, ar fi fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.

Două persoane, membri ai Consiliului de Administrație al companiei, au aprobat vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate către două entități, printre care se află Gazprom Rusia. Valoarea totală a tranzacției a fost estimată la 137,55 milioane de euro, la un preț mediu de 23,90 euro pe certificat.

În 2020, banii obținuți au fost transferați ulterior către conturile „societății mamă”, prin intermediul mai multor subsidiare deținute de una dintre persoanele implicate, folosind o companie din Singapore ca vehicul financiar.

Aceste tranzacții fac parte din ancheta extinsă care vizează delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la 300 de milioane de euro.

„În acest context, la data de 01.03.2021, societatea X înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situaţie de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006”, spun procurorii.

Potrivit acestora, societatea X avea obligația de a depune la Registrul Național un volum de certificate de emisii corespunzător producției din 2020. În 2021, compania a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup, cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro pe certificat. Suma totală a tranzacției, de peste 48 de milioane de euro, a fost achitată din conturile curente ale societății X.

De asemenea, procurorii mai arată că au fost achiziționate aproximativ 2 milioane de certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro pe certificat, valoarea totală a tranzacției fiind de circa 107 milioane de euro.

Din această sumă, 17 milioane de euro au reprezentat dobânzi, comisioane și alte beneficii, plătite din fondurile curente ale societății, iar restul de aproximativ 90 milioane de euro urma să fie rambursat la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.

„În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial societăţii X şi utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro la care se pot adăuga şi sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021. În concluzie, tranzacţiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrument de delapidare şi de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităţilor afiliate şi al acţionarilor, în detrimentul patrimoniului şi stabilităţii financiare a X”, arată Parchetul General.

Parchetul General a mai arătat că au fost identificate contracte de împrumut, cesiuni de creanță și garanții încheiate cu entități afiliate nerezidente, care au adus pierderi semnificative societății. Examinarea fluxurilor financiare a arătat transferuri de peste 137 de milioane de euro către aceste entități din Europa.

Ancheta a relevat că fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru plata unor obligații către entitățile afiliate, fără nicio justificare operațională.

„Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entităţi afiliate din Europa. S-au identificat situaţii în care fondurile destinate investiţiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăţilor către persoane juridice afiliate, fără o justificare operaţională”, a mai transmis Parchetul General.

Procurorii au descoperit că între societatea X și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost derulate operațiuni financiare transfrontaliere suspecte. Caracteristicile acestor tranzacții, coroborate cu circumstanțele în care s-au desfășurat și scopul urmărit, indică faptul că fondurile derulate prin conturile din România ale companiei ar putea proveni din activități infracționale, precum evaziune fiscală, fraudă, utilizarea abuzivă a activelor corporale, manipularea bilanțului sau spălarea banilor, potrivit anchetatorilor.

„Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 – 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plăţile nu au avut un conţinut economic real, iar reprezentanţii societăţii X au acţionat în vederea delapidării patrimoniului acestei societăţi prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată şi pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri care nu au avut la bază operaţiuni reale”, se menționează în comunicatul de presă.

Între 2019 și 2023, prin aceste practici, resursele financiare și materiale ale societății, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, ar fi fost transferate prin numeroase tranzacții intra-grup, susținute de justificări fictive. Aceste operațiuni au cauzat prejudicii semnificative atât companiei, cât și bugetului consolidat al statului.

Operaţiunea JUPITER a inclus vineri şapte percheziţii în judeţele Galaţi şi Ilfov, precum şi în Capitală, inclusiv la sediul companiei Sidex, acum Liberty. Acestea fac parte dintr-un dosar de delapidare gravă şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Sunt vizate şi locuinţele unor membri ai conducerii Combinatului siderurgic din Galaţi.