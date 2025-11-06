Justitie

Percheziții în școli și grădinițe. Nouă persoane vizate într-un dosar privind trucarea achizițiilor publice

Percheziții în școli și grădinițe. Nouă persoane vizate într-un dosar privind trucarea achizițiilor publice
Republica Moldova. Achiziții publice trucate, comisioane ilegale și contracte împărțite artificial pentru a ocoli legea. Acestea sunt acuzațiile care au declanșat percheziții la mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău. Joi, 6 noiembrie, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins în grădinițe, școli, firme contractante și locuințele unor persoane vizate într-un dosar de corupere pasivă și abuz de serviciu.

Nouă persoane sunt investigate, printre care un șef de direcție din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori de instituții de învățământ și un conducător de grădiniță, alături de reprezentanți ai unor companii care ar fi fost favorizate în procedurile de achiziție publică.

Cum funcționa schema: lucrări fragmentate și comisioane mascate

Potrivit informațiilor prezentate de CNA, funcționarii publici ar fi colaborat cu agenți economici pentru a împărți artificial lucrările și serviciile contractate de școli și grădinițe, astfel încât acestea să poată fi atribuite prin negocieri directe, fără organizarea licitațiilor prevăzute de lege. În schimbul semnării contractelor, persoanele implicate ar fi pretins și primit comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a fiecărei lucrări.

În timpul perchezițiilor, au fost ridicate acte contabile, suporturi electronice și sume de bani care urmează să fie verificate. Ancheta urmează să stabilească traseul fondurilor, rolul fiecărei persoane implicate și eventualele complicități la nivel decizional și administrativ.

Reacția Direcției Educație Chișinău: instituția spune că sprijină ancheta

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău a confirmat că a fost informată despre percheziții și a transmis, într-un comunicat oficial, că nu comentează investigația în desfășurare. Instituția afirmă însă că oferă sprijin organelor de anchetă și reiterează angajamentul pentru respectarea legii și transparență în gestionarea fondurilor publice. Totodată, DGETS susține că va reveni cu detalii abia după confirmarea unor informații oficiale.

Dosarul „Asachi”, parte a aceluiași tablou al corupției din educație

Perchezițiile de joi se desfășoară la puțin timp după reținerea directoarei Liceului „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Aceasta este cercetată pentru angajări fictive, delapidare de fonduri și primirea sistematică de bani de la agenți economici în schimbul contractelor de achiziție publică. În acest caz, suma pretinsă era, de asemenea, de circa 10% din valoarea contractelor atribuite.

Procurorii au anunțat că au descoperit în instituție și la domiciliul directoarei sume importante de bani, iar investigația continuă pentru identificarea fluxului financiar și a eventualelor persoane implicate.

