Suspiciuni de corupție la o instituție de elită. CNA a reținut directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău Foto

Republica Moldova. Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de către Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceștia sunt bănuiți de fapte de corupție.

În același dosar, unul dintre adjuncții instituției și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate. Potrivit CNA, ancheta vizează un amplu mecanism de deturnare a fondurilor publice și de percepere de taxe informale de la părinți.

Potrivit informațiilor preliminare, persoanele reținute ar fi pus la punct o schemă prin care au efectuat angajări fictive, creând posturi care nu existau în realitate, iar salariile corespunzătoare ar fi fost însușite ilegal. De asemenea, funcționarii sunt bănuiți că ar fi pretins, acceptat și primit plăți ilegale echivalente cu aproximativ 10% din valoarea contractelor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, încheiate între liceu și mai mulți agenți economici.

Totodată, anchetatorii au identificat indicii că anumite sume ar fi fost colectate de la părinții elevilor, sub diverse pretexte, fără bază legală, o practică care, potrivit CNA, ar fi devenit „sistematică” în cadrul instituției.

În cadrul operațiunii, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile persoanelor vizate, precum și la sediile unor companii afiliate acestora. Au fost ridicate documente contabile, contracte de achiziție, registre de plăți, sume de bani a căror proveniență urmează să fie stabilită și alte probe relevante pentru anchetă.

Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară în prezent acțiuni de urmărire penală pentru a stabili întregul cerc de persoane implicate și a atrage la răspundere funcționarii și agenții economici vizați.