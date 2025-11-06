Social

Percheziții și rețineri în dosarul platformei TUX. Zeci de mii de cetățeni afectați de o schemă piramidală

Republica Moldova. Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv fondatori ai platformei de investiții „TUX”, Antonina și Valentin Samoil, care au activat în Ministerul de Interne au fost reținute în dimineața zilei de 6 noiembrie pentru 72 de ore. Măsura survine după efectuarea a 28 de percheziții la domiciliile și sediile legate de platforma suspectată de activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit Poliției Naționale, perchezițiile s-au desfășurat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar anchetatorii au ridicat sute de mii de lei, valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte probe relevante.

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

TUX: promisiuni de câștiguri rapide și schemă piramidală

Platforma TUX se prezenta ca o aplicație de investiții în criptomonede și proiecte Web3, promițând profituri de până la 4% pe zi. Ancheta arată însă că activitatea era una de tip piramidal: fondurile noi adunate de la investitori erau folosite pentru a acoperi plățile celor existenți, fără ca platforma să genereze câștiguri reale. Se estimează că peste 50.000 de persoane din Moldova au fost implicate, cu pierderi totale care depășesc 48 de milioane de euro.

Investitori păcăliți și credite contractate pentru pierderi

Mulți dintre cei atrași de promisiunile TUX au contractat credite pentru a investi, pierzându-și astfel economiile. În această toamnă, utilizatorii platformei au primit mesaje prin aplicație, în care li se cerea să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active, sub pretextul „respectării standardelor internaționale KYC”. Ancheta arată că aceste cerințe nu aveau bază legală și făceau parte din mecanismul fraudulos menit să atragă fonduri suplimentare într-un sistem deja colapsat. După acest episod, numeroase conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.

Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Fost angajați ai MAI cooperează cu ancheta

Pe lângă fondatori, perchezițiile au vizat și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Valentin și Antonina Samoil, care nu au fost reținuți, întrucât ar fi acceptat să colaboreze cu ancheta. Antonina Samoil a a lucrat „inspector General” la Ministerul de Interne. Valentin Samoil a fost şeful direcţiei crimă organizată a Inspectoratului Naţional de Investigaţi. Fostul poliţist a fost învinuit într-un dosar penal de corupţie. Acesta a făcut parte dintr-un grup de procurori şi şefi de la poliţie care au estorcat 200.000 de euro de la omul de afaceri Anatol Braşoveanu, după ce i-au fabricat un dosar pentru evaziune fiscală.

Sursele citate de PulsMedia.md menționează că printre victimele schemei se numără și angajați ai statului, polițiști, vameși și funcționari publici, care și-au pierdut economiile investite în valută străină.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    6 noiembrie 2025 la 19:20

    si in Romania au fost destui prosti,,,,,,

