Ţeapă de milioane pentru mii de moldoveni. Prăbuşirea platformei „Tux” şi presupusa implicare a doi foşti poliţişti

Republica Moldova. Mii de moldoveni care au investit platforma de tranzacționare cripto „Tux” au pierdut peste noapte toţi banii. Aceştia s-au pomenit în dimineaţa de miercuri, 8 octombrie, cu conturile blocate, fără posibilitatea de a recupera banii.

Cu câteva ore înainte, investitorilor li s-a cerut să mai adaoge câte 100 USD pentru a nu le fi blocate conturile. Iar dimineaţa au fost informaţi că platforma s-a prăbuşit.

Zeci de păgubiţi au venit la sediul „Tux Moldova” din Chişinău ca să ceară socoteală. Acolo au fost întâlniţi de promotoarea platformei, fosta poliţistă Antonina Samoil, care le-a spus că ea se află în aceeaşi situaţie financiară ca ceilalţi.

Utilizatorii platformei din Republica Moldova au primit marţi seara un mesaj prin aplicație. Pentru a-și menține conturile active, utilizatorii erau obligați să depună 100 USD în termen de 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința cu blocarea definitivă a accesului.

Mesajul prezenta ca argument respectarea standardelor internaționale KYC. Așa-numitele „taxe de conformitate” nu aveau nicio bază legală și au fost inventate pentru a atrage noi depuneri într-un sistem deja prăbușit.

Ulterior, conturile utilizatorilor au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.

Utilizatorii păcăliţi au adus acuzaţii unui cuplu, ambii foşti angajaţi ai Ministerului de Interne. Este vorba despre soţii Antonina şi Valentin Samoil.

Antonina şi Valentin Samoil/ Sursa foto: Facebook

Antonina Samoil a a lucrat „inspector General” la Ministerul de Interne.

Valentin Samoil a fost şeful direcţiei crimă organizată a Inspectoratului Naţional de Investigaţi. Fostul poliţist a fost învinuit într-un dosar penal de corupţie. Acesta a făcut parte dintr-un grup de procurori şi şefi de la poliţie care au estorcat 200.000 de euro de la omul de afaceri Anatol Braşoveanu, după ce i-au fabricat un dosar pentru evaziune fiscală.

Valentin Samoil a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, în urma căruia s-a ales cu o pedeapsă mai blândă – amenda penală.

Cei doi soţi promovau de mai mult timp pe reţele platforma „Tux”, îndemnând moldovenii să investească. Pe site-ul său local, platforma „Tux Moldova” era promovată drept o soluție completă pentru traderii de criptomonede și promitea acces la materiale educaționale, strategii avansate și instrumente de Inteligență Artificială pentru analize de piață în timp real.

Fosta poliţistă a venit cu o reacţie la acuzaţiile aduse. Antonina Samoil a scri pe pagina sa de Facebook că este învinuită pe nedrept şi fără probe. Ea susţine că a aflat de oportunitatea Tux in luna ianuarie 2025, dar a fost foarte sceptică vizavi de această platformă.

Însă peste puţin timp a fost contactată de o oarecare Anita, care i-a propus să colaboreze. „Văzând experienţa mea de a face sesiuni Live pe TikTok, printr-un mesaj în privat mi-a propus să duc lecții de instruire prin Zoom pentru persoanele deja conectate, pentru a le explica corect toți pașii de înregistrare, depunere a fondurilor de investiții, conectare a adreselor de email și adreselor de retragere, de retragere a veniturilor câștigate și altele, pentru acest lucru fiind plătită”, a scris Antonina Samoil pe Facebook.

Fosta polţistă susţine că de vină sunt utilizatorii care nu au respectat regulile: „Aceste acuzații provin de la persoane care, în loc să urmeze regulile, au încercat să păcălească sistemul, creând mai multe conturi în scopul de a obține profituri necuvenite”.

Antonina Samoil nu a ezitat să-i probozească pe păgubaşi. „Sunt mii de membri care au câștigat mii, chiar zeci de mii de dolari, iar extrasele de cont și dovezile de plată există. Cât timp lucrurile au mers bine, nimeni nu a acuzat platforma, toți mulțumeau și felicitau TUX pentru oportunitate. Acum, când s-a cerut transparență și respectarea anumitor conformități legale, unii au ales să reacționeze prin frică și atacuri nejustificate”, a spus Antonina Samoil.

Fosta poliţistă a mai scris că îi va acţiona în instanţă pe cei care au învinuit-o public.

Inițial, Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un lider global în tehnologia blockchain, cu sediul în Canada. Compania susține că a fost premiată în anul 2018 cu licența MSB în SUA, iar sistemul său de tranzacționare era unul dintre cele mai performante din lume. Lansarea fusese prezentată ca un moment de cotitură, extinzându-se din Europa și SUA către întreaga lume.

Platforma are peste un milion de utilizatori și are posibilitatea de a tranzacționa peste 5 000 de criptomonede fără comision. Fondatorul Mathias Anderson promitea o revoluție în serviciile financiare digitale, mizând pe Web 3.0, DeFi și NFT-uri.

Potrivit site-ului de analiză a brokerilor online BrokerChooser, TUX nu este considerat un furnizor de servicii de încredere, deoarece nu este reglementat de o autoritate financiară cu standarde stricte. Investitorii sunt avertizați că în cazul în care sunt înșelați de un broker, nu au prea multe opțiuni de a-și recupera banii.