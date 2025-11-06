Percheziții la un gigant din energie. Suspiciuni de spălare de bani

Percheziții la un gigant din energie. Procurorii Parchetului General, alături de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au descins joi la sediile mai multor companii dintr-un grup important de pe piața de energie, suspectat că ar fi manipulat prețurile pentru a obține compensații uriașe de la stat.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează patru firme care fac parte din grupul Tinmar – respectiv Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall – companii aflate sub controlul omului de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de euro.

Investigația are ca obiect presupuse infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, fapte care ar fi fost comise printr-o serie de tranzacții interne între firmele aceluiași grup.

Anchetatorii cred că aceste operațiuni fictive ar fi fost concepute pentru a majora artificial prețul mediu de achiziție al energiei. Astfel, costurile raportate către autorități ar fi crescut în mod nejustificat, ceea ce ar fi permis firmelor implicate să încaseze sume mai mari în cadrul programului guvernamental de plafonare și compensare a tarifelor, reglementat prin OUG nr. 27/2022.

Potrivit informațiilor obținute de România TV, energia ar fi fost revândută în lanț între companiile grupului, la prețuri crescute succesiv, iar la final Tinmar ar fi facturat consumatorilor casnici și instituțiilor publice tarife umflate, diferențele fiind ulterior decontate de stat.

Tinmar Energy este unul dintre cei mai mari traderi și furnizori de energie electrică din România, activ atât pe piața liberă, cât și în sectorul public.

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă uriașă – de peste 200 de milioane de euro – pentru patru companii acuzate că ar fi obținut profituri nejustificat de mari în timpul crizei energetice. Printre acestea se regăsea și grupul Tinmar.

Compania a contestat decizia în instanță, dar sancțiunea a atras atenția asupra modului în care unii traderi au profitat de reglementările impuse de stat. În ultimii ani, firmele din grupul Tinmar au câștigat numeroase contracte publice, inclusiv cu instituții ale administrației centrale și locale.

În cadrul perchezițiilor de joi, anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte și echipamente informatice, urmând ca administratorii firmelor vizate să fie chemați la audieri.

Până la această oră, reprezentanții grupului Tinmar nu au transmis un punct de vedere oficial în legătură cu investigația. Cazul se află în faza incipientă a anchetei, iar procurorii urmează să stabilească amploarea exactă a presupusei fraude, precum și prejudiciul adus bugetului de stat.