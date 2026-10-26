„Mi se pare o măsură antidemocratică, din punctul meu de vedere”, a declarat luni, 26 octombrie, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, referindu-se la propunerea de adoptare a reformei administrativ-teritoriale prin angajarea răspunderii Guvernului. Parlamentarul susține că reorganizarea trebuie discutată în Parlament și că eventualele modificări trebuie să includă garanții pentru comunitățile minoritare.

Csoma Botond a afirmat că l-a surprins propunerea ca Guvernul să își asume răspunderea pentru proiect. În opinia sa, o reformă de asemenea amploare nu ar trebui adoptată fără dezbatere parlamentară și fără analizarea efectelor asupra comunităților locale.

„Eu nu știu dacă se poate face și nu știu dacă trecem așa peste voința cetățenilor. Mi se pare o măsură antidemocratică, din punctul meu de vedere. M-a surprins puțin această declarație a domnului Grindeanu, că vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru acest proiect. Putem fi de acord cu o anumită reformă, dar avem și o problemă specială a comunității maghiare”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond susține că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie discutată într-o comisie parlamentară dedicată acestui subiect. El a amintit că înființarea unei asemenea structuri a fost discutată anterior, însă demersul nu a avansat.

„Nu suntem de acord cu această inițiativă a domnului Grindeanu. Trebuie să existe în Parlament o dezbatere despre această inițiativă. Cred că, la un moment dat, s-a discutat în Parlamentul României și s-a decis că vom face o comisie în Parlamentul României, unde vom discuta aceste aspecte care țin de reforma administrativ-teritorială. Măcar la această comisie ar trebui să lucrăm pe un proiect și nu se face de pe o zi pe alta. Și mi se pare absolut neadecvat ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern”, a declarat parlamentarul.

Liderul deputaților UDMR a precizat că formațiunea nu respinge reformarea administrației, dar cere ca propunerile să țină cont de situația comunităților etnice. El a invocat necesitatea respectării tratatelor internaționale și a unor măsuri care să împiedice modificarea în defavoarea minorităților a ponderii acestora în anumite localități.

„Suntem oameni rezonabili, putem discuta. Nu suntem împotriva reformelor și înțelegem că acest sistem administrativ care există acum a fost făcut de Ceaușescu în 1968. Înțelegem rațiunea faptului că trebuie să aducem anumite modificări, dar să se ia în considerare și argumentele noastre, când vorbim, și nicidecum prin asumarea răspunderii Guvernului”, a afirmat Csoma Botond.

Parlamentarul a propus identificarea unor soluții alternative și introducerea unor excepții pentru zonele în care reorganizarea ar putea afecta echilibrul etnic. El a cerut, de asemenea, reluarea demersurilor pentru comisia parlamentară în care fiecare partid urma să desemneze câte un deputat și un senator.

Anunțul privind accelerarea reformei administrativ-teritoriale a fost făcut luni de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a declarat că va solicita premierului Luca Niculescu ca Guvernul să promoveze două reforme majore prin angajarea răspunderii.

Prima vizează comasarea localităților mici, cu menținerea serviciilor publice. Proiectul urmează să fie coordonat, din partea social-democraților, de europarlamentarul Dragoș Benea.

A doua reformă privește reorganizarea aparatului guvernamental, inclusiv reducerea numărului de agenții și restructurarea sau desființarea companiilor de stat neperformante. Această componentă va fi coordonată de vicepremierul Marian Neacșu.

Potrivit declarației lui Sorin Grindeanu, cele două reforme ar urma să fie finalizate până în martie 2027, alături de pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp și anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, până până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu preferă însă ca reforma administrativă să avanseze chiar anul acesta, ideal înaintea adoptării bugetului, pentru a accelera reorganizarea autorităților locale. El consideră că stabilirea criteriilor de comasare trebuie să țină cont și de alți factori, nu exclusiv de populație.

Programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu include deja angajamentul privind adoptarea cadrului legislativ necesar reformei administrative.