SUA discută posibilitatea redesenării granițelor administrative ale unor regiuni din Ucraina, astfel încât Rusia să poată revendica întregul control asupra regiunilor Donețk și Luhansk, fără ca Kievul să fie obligat să cedeze orașele pe care le mai controlează în prezent. Propunerea este una dintre variantele analizate de negociatorii americani pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte un acord de pace, potrivit publicației The Economist, care citează persoane implicate în discuții.

Rusia urmărește să preia controlul asupra întregului teritoriu al celor două regiuni din estul Ucrainei. Modificarea limitelor administrative ar putea permite Moscovei să susțină că a obținut controlul complet asupra acestora, în timp ce Ucraina și-ar păstra orașele aflate în prezent sub administrația sa.

O altă concesie discutată ar viza revenirea Rusiei pe piețele energetice europene. O asemenea măsură ar intra însă în contradicție cu o nouă lege a Uniunii Europene și este respinsă de Ucraina și de partenerii săi europeni. Un oficial ucrainean susține că Kievul nu ar accepta o astfel de soluție atât timp cât războiul continuă.

Negocierile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au început pe 10 noiembrie, la Abu Dhabi, și sunt programate să dureze două zile. Este prima întâlnire în acest format din februarie.

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, delegația rusă ar manifesta o flexibilitate neobișnuită, în special în privința unui armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului. Schimbarea ar fi apărut după ce negociatorii americani au propus extinderea discuțiilor și asupra securității europene.

Criticii consideră însă că această abordare le-ar fi permis rușilor să formuleze noi cereri dificil de acceptat și avertizează că Moscova ar putea folosi negocierile pentru a câștiga timp, fără intenția de a opri războiul. Oficialii americani afirmă că propunerile au sprijinul partenerilor europeni și al NATO.

Negociatorii ucraineni privesc cu scepticism șansele unui acord, dar au primit instrucțiuni să participe la discuții fără prejudecăți, pentru a nu-l irita pe Trump. Kievul nu consideră că Vladimir Putin este pregătit să semneze un acord de pace cuprinzător înainte de încheierea campaniei militare de iarnă a Rusiei.

Un oficial ucrainean de rang înalt a descris strategia drept o posibilă variantă de rezervă, în timp ce Kievul continuă să urmărească planul principal.

Una dintre cele mai dificile probleme rămâne reprezentată de garanțiile de securitate pentru Ucraina. Kievul susține că nu poate opri luptele fără angajamente clare care să prevină o nouă agresiune rusă.

Negociatorii americani afirmă că Putin ar putea accepta o garanție din partea Washingtonului inspirată de articolele 4 sau 5 ale Tratatului NATO. Acestea prevăd consultări în cazul unei amenințări la adresa unui aliat, respectiv asistență în cazul unui atac armat.

Rusia nu acceptă desfășurarea unei forțe multinaționale de sprijin pe teritoriul Ucrainei și nu a renunțat la cererile privind neutralitatea țării și reducerea efectivelor armatei ucrainene.

Delegația Kievului și-a început activitatea la Abu Dhabi printr-o întâlnire cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai partenerilor europeni. Potrivit lui Rustem Umerov, șeful serviciului de informații externe al Ucrainei, la discuții au participat reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și Comisiei Europene.

Washingtonul dorește ca reuniunea din Emiratele Arabe Unite să fie ultima rundă de negocieri fără participarea directă a europenilor.