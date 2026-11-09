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Trump spune că Ucraina va avea „o formă diferită” după război. Negocieri decisive între Kiev, Moscova și Washington, la Abu Dhabi

Trump spune că Ucraina va avea „o formă diferită” după război. Negocieri decisive între Kiev, Moscova și Washington, la Abu Dhabi
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar putea suferi modificări teritoriale în urma unui eventual acord de pace cu Rusia. Declarația vine cu doar câteva zile înaintea negocierilor trilaterale dintre Washington, Kiev și Moscova, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

„Ucraina va ajunge să aibă o formă puțin diferită”

Într-un interviu acordat postului CBS, difuzat luni, liderul de la Casa Albă s-a declarat încrezător că războiul se apropie de final și că un acord între cele două țări ar putea fi încheiat în curând.

„Cred că vom reuși să rezolvăm situația și cred că se va întâmpla, iar Ucraina va ajunge să aibă o formă puțin diferită”, a afirmat Trump, fără să ofere detalii despre eventualele schimbări teritoriale pe care le are în vedere.

Președintele american a susținut că sfârșitul conflictului va fi posibil datorită implicării sale, afirmând că există o întâlnire foarte importantă în pregătire.

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Marco Rubio vorbește despre progrese privind garanțiile de securitate

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că au fost înregistrate progrese în discuțiile privind viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina și Europa.

Marco Rubio

Marco Rubio / sursa foto: captura video

Oficialul a explicat că una dintre principalele teme este stabilirea arhitecturii de securitate care ar urma să protejeze Ucraina după încheierea războiului. Uniunea Europeană va participa, de asemenea, la reuniunea din Abu Dhabi, iar Franța va fi reprezentată de ministrul de Externe Jean-Noël Barrot.

Disputa teritorială rămâne principalul obstacol în negocierile Ucraina-Rusia

Moscova continuă să solicite retragerea trupelor ucrainene din patru regiuni pe care Rusia le-a declarat anexate în 2022, precum și renunțarea Kievului la perspectiva aderării la NATO.

Ucraina respinge categoric cedarea teritoriilor și solicită garanții de securitate credibile pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Întrebat care este principalul obstacol în calea unui acord, Trump a indicat ostilitatea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Liderul american a evitat însă să spună în care dintre cei doi are mai multă încredere, afirmând că se înțelege cu amândoi.

Negocierile de la Abu Dhabi sunt așteptate să aducă noi clarificări privind condițiile unei eventuale încetări a războiului.

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