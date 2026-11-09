Forțele din Rusia construiesc pasaje subterane pe malul stâng ocupat al fluviului Nipru, în regiunea Herson, pentru a-și deplasa militarii fără a fi expuși supravegherii aeriene ucrainene, potrivit publicației Militarnyi.

Tunelurile au lungimi cuprinse între 50 și 150 de metri, iar unele sectoare ale teritoriului ocupat sunt acoperite de astfel de construcții pe o suprafață estimată la 20-30%, potrivit unui oficial militar ucrainean.

Informațiile au fost prezentate de colonelul Alim Kerimov, șeful de stat major al Brigăzii 34 separate de infanterie marină a Ucrainei, într-un interviu acordat publicației Krym.Realii, preluat de mai multe instituții media ucrainene și internaționale la 8 noiembrie 2026.

Potrivit acestuia, armata rusă recurge la această metodă în zonele în care Ucraina deține avantaj aerian și poate supraveghea deplasările la suprafață.

Potrivit lui Kerimov, militarii ruși amenajează pasaje subterane care funcționează ca niște coridoare de legătură între poziții și adăposturi. Acestea le permit să se apropie de pozițiile ucrainene fără să traverseze terenul deschis, unde pot deveni ținte pentru drone și alte mijloace de supraveghere.

Oficialul ucrainean a explicat că tunelurile au lungimi variabile, de aproximativ 50, 100 sau chiar 150 de metri. Ele nu formează însă o rețea subterană continuă și extinsă pe întregul mal stâng. Sunt mai degrabă segmente distincte, dispuse în anumite zone și organizate sub forma unor trasee asemănătoare labirinturilor.

Kerimov a indicat și zona localității Oleşki printre locurile în care au fost observate asemenea amenajări. El a afirmat că trupele ucrainene urmăresc permanent aceste construcții și încearcă să le neutralizeze după identificare.

Alim Kerimov consideră că folosirea pasajelor subterane reflectă schimbarea tacticii rusești pe direcția Niprului. În locul atacurilor frontale repetate și al încercărilor de traversare a fluviului cu ambarcațiuni, trupele ruse încearcă să își consolideze pozițiile și să găsească metode de deplasare mai greu de detectat.

Potrivit ofițerului ucrainean, numărul tentativelor de asalt terestru a scăzut, iar confruntările au căpătat un caracter predominant pozițional. El susține că armata rusă încearcă să compenseze dificultățile de înaintare prin folosirea adăposturilor, a tunelurilor și prin intensificarea atacurilor asupra pozițiilor ucrainene.

Kerimov a mai declarat că militarii ucraineni au identificat asemenea construcții și lucrează la neutralizarea lor. Prin urmare, pasajele subterane nu oferă protecție absolută și nu garantează deplasarea nedetectată a trupelor ruse.

Schimbarea tacticii militare are loc într-o regiune în care populația civilă continuă să fie expusă atacurilor rusești. Oleksandr Prokudin, guvernatorul administrației militare regionale Herson, a declarat la 30 octombrie 2026 că zona este vizată de până la 6.500 de atacuri cu drone săptămânal.

Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg. Potrivit informațiilor publicate de agenția ucraineană Ukrinform, Prokudin a afirmat că, de la eliberarea malului drept al Niprului, Rusia a lansat peste 925.000 de proiectile asupra orașelor și localităților din regiune.

Guvernatorul a descris atacurile cu drone drept o amenințare majoră pentru civili, copii, personalul medical și echipele de intervenție. El a prezentat și măsurile de protecție adoptate de autoritățile regionale, printre care amenajarea unor școli și spitale subterane și instalarea sistemelor de apărare antidrone.

Regiunea Herson este împărțită de fluviul Nipru, iar cele două maluri au situații militare diferite. Forțele ucrainene controlează malul drept, inclusiv orașul Herson, în timp ce Rusia menține ocupația asupra celei mai mari părți a malului stâng.

Potrivit datelor prezentate de Euromaidan Press la 30 octombrie, aproximativ 70% din regiunea Herson se afla sub ocupație rusă, în principal pe malul estic al Niprului.

Controlul asupra acestei zone are o importanță militară deosebită, deoarece fluviul reprezintă un obstacol natural între pozițiile celor două armate. În aceste condiții, supravegherea aeriană, utilizarea dronelor și capacitatea de a identifica deplasările adversarului influențează direct desfășurarea operațiunilor.

Construirea tunelurilor reprezintă o încercare a trupelor ruse de a reduce vulnerabilitatea deplasărilor la suprafață. Totuși, potrivit declarațiilor oficialului ucrainean, nu există deocamdată o rețea subterană continuă pe întregul mal ocupat.

Informațiile prezentate de armata ucraineană indică o schimbare a modului în care trupele ruse încearcă să opereze în zona Niprului. Pasajele subterane sunt folosite pentru deplasări locale și apropierea de pozițiile ucrainene, în timp ce atacurile cu drone continuă să afecteze securitatea regiunii.

Deocamdată, amploarea exactă a construcțiilor subterane nu a putut fi verificată independent. Datele privind lungimea tunelurilor și suprafața acoperită provin din declarațiile unui reprezentant al armatei ucrainene.