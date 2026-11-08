Europa va avea reprezentanți la negocierile pentru pace în Ucraina, care urmează să se desfășoare la Abu Dhabi. Confirmarea a venit din partea ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot, care a declarat duminică, într-o intervenție la un post de radio francez, că Franța va lua parte la întâlnirile mediate de Washington.

„Europenii vor fi reprezentați, iar Franța va fi la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții”, a declarat duminică ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot pentru un post de radio din Franța.

Întâlnirile de la Abu Dhabi sunt programate pentru marți și miercuri, iar formatul stabilit inițial prevedea participarea unor oficiali din Statele Unite, Rusia și Ucraina, fără prezența șefilor de stat.

Deocamdată, nu au fost comunicate numele persoanelor care vor reprezenta cele trei țări la masa negocierilor.

Potrivit France 24, anunțul ministrului francez vine după declarațiile președintelui american Donald Trump, care au provocat îngrijorări privind o posibilă apropiere a Washingtonului de Moscova.

Trump a vorbit despre posibilitatea unui acord „foarte mare” cu Rusia, care ar urma să privească atât conflictul din Ucraina, cât și „întreaga Europă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat dorința ca aliații europeni să fie implicați în negocierile privind încheierea războiului.

În schimb, Rusia a sugerat anterior că reprezentanții statelor europene nu ar trebui să participe la discuții.

Ministrul francez de Externe a făcut referire și la negocierile desfășurate anterior, afirmând că „au existat discuții, uneori fără europeni, alteori cu”, însă „de data aceasta ei vor participa”. Jean-Noël Barrot a insistat asupra prezenței Franței la întâlnirile din Emiratele Arabe Unite.

„Franța va fi acolo și se va asigura că vocea Europei este auzită”, a adăugat ministrul francez de Externe.