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Zelenski și șefa diplomației UE, mesaje de solidaritate după atacul armat din Cracovia. Șase oameni au murit

Zelenski și șefa diplomației UE, mesaje de solidaritate după atacul armat din Cracovia. Șase oameni au muritSursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, au transmis mesaje de solidaritate cu Polonia după atacul armat din centrul Cracoviei. Bilanțul a ajuns la șase persoane ucise și 15 rănite, iar poliția poloneză a anunțat că suspectul este cetățean polonez și ar fi acționat singur.

Volodimir Zelenski: „Ucraina este solidară cu Polonia”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a condamnat atacul armat, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„O crimă șocantă la Cracovia. În numele poporului ucrainean și în numele meu personal, adresez sincere condoleanțe familiilor și celor apropiați ai victimelor. Nu există nicio scuză pentru agresor și sperăm că pedeapsa va fi severă. Le urăm putere și însănătoșire grabnică celor răniți și tuturor celor afectați de această tragedie. Ucraina este solidară cu Polonia și cu poporul polonez. Oamenii au dreptul la siguranță”, a scris Zelenski.

Zelenski

Zelenski / sursa foto: captură video

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a descris atacul drept o tragedie și a transmis că Polonia nu este singură în aceste momente.

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„În acest moment de doliu, Polonia nu este singură”, a scris Kallas pe X. Ea a avertizat că repercusiunile acestui eveniment se vor resimți mult dincolo de granițele Poloniei.

Reacții și din partea liderilor polonezi

Premierul României, Luca Niculescu, și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

În Polonia, premierul Donald Tusk a anunțat că se va deplasa la locul atacului împreună cu ministrul de Interne. Șeful guvernului a descris incidentul drept unul tragic și le-a cerut responsabililor politici, indiferent de orientare, să nu folosească tragedia în scopuri politice.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis că este profund îngrijorat de cele întâmplate și că se află în contact cu autoritățile competente. Acesta a cerut o explicație completă a circumstanțelor atacului și a subliniat că siguranța polonezilor reprezintă o prioritate absolută.

Șase persoane au murit și 15 au fost rănite în atacul din Cracovia

Atacator , Cracovia

Sursa foto: captură video

Atacul armat a avut loc sâmbătă după-amiază, în centrul istoric al Cracoviei. Un bărbat a intrat cu mașina în piața principală și a început să tragă la întâmplare asupra trecătorilor.

Inițial, poliția anunțase cinci persoane ucise și cel puțin zece rănite. Ulterior, una dintre persoanele rănite a murit, iar bilanțul a crescut la șase decese și 15 răniți. Printre persoanele rănite se află și polițiști.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, suspectul purta o uniformă în stil militar. În timpul intervenției pentru arestarea sa, polițiștii au folosit armele, iar bărbatul a ripostat. Doi polițiști au fost răniți în confruntare.

Poliția a anunțat ulterior că suspectul este cetățean polonez și că ar fi acționat singur. Acesta a fost rănit prin împușcare în timpul intervenției și transportat la spital.

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