Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina trebuie să își adapteze strategia diplomatică la noile realități politice din Statele Unite și să obțină sprijin suplimentar pentru apărarea împotriva atacurilor rusești. Într-un interviu acordat postului ucrainean TSN, difuzat joi, 5 noiembrie, liderul de la Kiev a indicat aprovizionarea cu rachete pentru sistemele Patriot drept principala prioritate militară a țării, potrivit Reuters

Declarațiile vin într-un moment în care administrația ucraineană încearcă să consolideze relația cu Washingtonul, după schimbările produse în urma alegerilor intermediare din SUA.

Zelenski a vorbit despre necesitatea menținerii sprijinului bipartizan în Congres, recuperarea unor fonduri de asistență despre care susține că au fost promise, dar nu au mai ajuns la Kiev, și accelerarea livrărilor de echipamente militare. Informațiile au fost relatate de Reuters.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, Kievul trebuie să își adapteze dialogul cu instituțiile americane la noua configurație politică de la Washington. După victoria democraților în alegerile intermediare, președintele ucrainean consideră că există oportunități pentru obținerea unui sprijin suplimentar.

„Ucraina trebuie să avanseze către noua infrastructură politică din Statele Unite ale Americii”, a declarat Zelenski în interviul acordat postului TSN.

Liderul ucrainean a subliniat că este necesară consolidarea sprijinului din ambele tabere politice americane și adaptarea strategiei diplomatice la schimbările de putere.

„Trebuie să acționăm rapid. Fără îndoială, trebuie să reunim sprijinul bipartizan pe care îl primim. Înțelegând schimbările de putere, ar trebui să ne consolidăm dialogul în mod corespunzător. Cred că avem șansa de a spori sprijinul”, a afirmat președintele.

Zelenski a mai susținut că Ucraina trebuie să recupereze aproximativ 16 miliarde de dolari reprezentând asistență pe care Washingtonul ar fi promis-o, dar nu ar fi acordat-o. El nu a prezentat în interviu o defalcare a acestei sume.

Cea mai urgentă nevoie militară a Ucrainei rămâne asigurarea unui stoc suficient de rachete interceptoare pentru sistemele americane Patriot. Acestea au un rol important în combaterea atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia.

Zelenski a avertizat că lipsa muniției necesare ar putea afecta serios capacitatea țării de a-și proteja teritoriul.

„Dacă nu rezolvăm problema rachetelor Patriot, situația va deveni foarte dificilă pentru noi”, a declarat președintele ucrainean.

El a adăugat că soluția ar putea veni atât din partea Statelor Unite, cât și din partea statelor europene sau a altor parteneri internaționali. Din perspectiva Kievului, asigurarea livrărilor de interceptoare reprezintă prioritatea numărul unu.

Problema este cu atât mai importantă cu cât Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică rămâne o țintă a atacurilor rusești.

La 30 octombrie, Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare către Ucraina a 500 de rachete interceptoare Patriot PAC-3, în valoare estimată la 2,1 miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor, livrarea acestora nu este însă așteptată înainte de începutul anilor 2030. Rachetele urmează să fie produse, iar calendarul de aprovizionare nu răspunde nevoilor imediate ale armatei ucrainene.

Achiziția va fi finanțată prin contribuții ale Canadei, Germaniei și Norvegiei, alături de fonduri ucrainene susținute prin mecanisme financiare ale Uniunii Europene. Prin urmare, aprobarea americană nu înseamnă că Ucraina va primi rapid muniția de care are nevoie.

Această diferență dintre aprobarea unei achiziții și livrarea efectivă reprezintă una dintre principalele dificultăți pentru Kiev, care încearcă să își mențină capacitatea de apărare aeriană în fața atacurilor repetate.

Pe lângă problema rachetelor Patriot, președintele ucrainean a menționat necesitatea consolidării flotei de avioane de luptă F-16.

Zelenski a declarat că depune eforturi pentru ca Ucraina să dispună de suficiente aeronave operaționale în următoarele cinci-șase luni. Acestea contribuie la apărarea spațiului aerian și la interceptarea amenințărilor aeriene.

În paralel, atacurile rusești asupra sectorului energetic continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru autoritățile ucrainene. Potrivit președintelui, situația din Kiev este deosebit de dificilă în perspectiva sezonului rece.

Zelenski a vorbit și despre negocierile internaționale privind viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina. Oficialii Uniunii Europene, NATO și Statelor Unite au discutat la Bruxelles propuneri referitoare la securitatea țării după încheierea conflictului.

Președintele ucrainean a afirmat că există progrese în aceste discuții. La rândul său, trimisul special american Jared Kushner a descris întâlnirile drept productive și substanțiale, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Separat, discuțiile mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia pentru identificarea unei soluții la conflict sunt programate să fie reluate săptămâna viitoare, la Abu Dhabi, potrivit Reuters.

Pentru Kiev, următoarea perioadă va fi importantă atât din punct de vedere diplomatic, cât și militar. Menținerea sprijinului american și obținerea rapidă a muniției pentru sistemele Patriot rămân două dintre principalele condiții pentru consolidarea apărării Ucrainei în fața atacurilor rusești.