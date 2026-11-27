Rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, lansează, după o întârziere considerabilă, primele funcții de control parental. Noile instrumente le vor permite părinților să monitorizeze și să gestioneze activitatea copiilor cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, oferindu-le mai multe opțiuni pentru limitarea timpului petrecut pe platformă și filtrarea conținutului accesat.

Una dintre principalele măsuri introduse de companie este activarea implicită a unui mod protejat pentru conturile adolescenților. Acesta limitează accesul la conținutul considerat sensibil și împiedică afișarea reclamelor direcționate către această categorie de utilizatori.

Noile setări le oferă părinților posibilitatea de a stabili cât timp pot petrece adolescenții pe X, dar și de a controla anumite aspecte ale interacțiunilor online. Astfel, aceștia vor putea aproba sau respinge noii urmăritori ai copiilor și vor putea configura algoritmul de recomandări astfel încât acesta să sugereze doar conturi aparținând unor utilizatori de aceeași vârstă.

De asemenea, părinții vor putea restricționa afișarea postărilor care conțin anumite cuvinte sau expresii și vor avea posibilitatea să gestioneze contactele cu care adolescenții comunică prin intermediul platformei.

O altă funcție le va permite adulților să vadă cu cine discută minorii, însă fără să aibă acces la conținutul efectiv al mesajelor private. Prin această abordare, X susține că încearcă să găsească un echilibru între siguranța copiilor în mediul online și respectarea intimității acestora.

Introducerea acestor instrumente vine după o perioadă în care platforma lui Elon Musk a fost criticată în repetate rânduri pentru modul în care gestionează conținutul publicat de utilizatori și pentru protecția oferită minorilor.

Rețeaua X este considerată una dintre platformele sociale cu cele mai puține restricții în privința conținutului, iar după preluarea companiei de către Elon Musk au existat numeroase controverse legate de moderarea postărilor.

Printre problemele semnalate în ultimii ani se numără răspândirea discursurilor care promovează ura, dezinformarea și distribuirea unor imagini explicite generate cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământul acestora.

Totodată, algoritmul platformei a fost criticat pentru modul în care recomandă conținutul utilizatorilor și pentru presupusa favorizare a postărilor care corespund opiniilor și viziunilor proprietarului companiei.

Prin lansarea noilor funcții de control parental, X încearcă să răspundă unei preocupări tot mai mari privind siguranța adolescenților pe rețelele sociale. Rămâne de văzut în ce măsură noile instrumente vor reuși să limiteze expunerea minorilor la conținut nepotrivit și să ofere părinților un control real asupra activității online a copiilor.