Elon Musk lansează proiectul gigantic Terafab. Vrea să-și producă singur cipurile de AI

Miliardarul Elon Musk, cel care conrolează afaceri precum SpaceX, Tesla sau platforma socială X, a anunțat sâmbătă un proiect de fabricare a unor cipuri pentru inteligență artificială, robotică și centre de date în spațiu, potrivit Le Figaro.

Cea mai recentă inițiativă lansată de cel mai bogat om din lume, Terafab, este o unitate de producție situată lângă Austin, Texas, și va avea ca scop producerea unui terawatt de putere de calcul pe an, a declarat Elon Musk.

Un terawatt este echivalentul a un trilion de wați. Aceasta este doar cu ceva mai puțin decât capacitatea totală de generare a energiei electrice a Statelor Unite ale Americii, potrivit unui grup industrial.

Miliardarul american a indicat că proiectul va fi realizat în comun de compania sa de vehicule electrice Tesla și de compania sa spațială SpaceX.

Elon Musk nu a dezvăluit însă valoarea investiției inițiale. Dar rapoartele anterioare din presa americană au estimat-o la o sumă cuprinsă între 20 și 25 de miliarde de dolari.

Musk, care nu are experiență anterioară în industria semiconductorilor, a declarat că Terafab a fost necesar deoarece se așteaptă ca cerințele de putere de calcul ale Tesla și SpaceX să le depășească cu mult pe cele ale furnizorilor globali de cipuri.

„Suntem foarte recunoscători lanțului nostru de aprovizionare actual, inclusiv Samsung, TSMC, Micron și alții... dar există o rată maximă la care sunt dispuși să se extindă”, a spus el.

„Această rată este mult mai mică decât ne-am dori... și avem nevoie de acele cipuri, așa că vom construi Terafab”, a continuat antreprenorul.

În cele din urmă, proiectul își propune să producă cipuri capabile să suporte între 100 și 200 de gigawați de putere de calcul pe Pământ și un terawatt în spațiu.

Elon Musk nu a oferit un calendar pentru producția Terafab și a promis anterior rezultate ambițioase pentru alte proiecte, cu termene limită stricte.

El a adăugat că Terafab va contribui la transformarea umanității într-o „civilizație galactică”, capabilă să exploateze resursele altor planete și stele.