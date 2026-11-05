Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat evoluțiile politice din Statele Unite într-un interviu acordat postului public german ZDF. Liderul de la Kiev consideră că victoria democraților la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial alimentează speranța unei consolidări a ajutorului furnizat de Washington.

În viziunea președintelui ucrainean, un sprijin militar și financiar mai consistent din partea Congresului american poate influența cursul evenimentelor de pe front și poate deschide calea către dialog.

„Există, aşadar, speranţă acum, având în vedere acest echilibru de forţe şi faptul că vom beneficia de un sprijin mai mare”, a afirmat liderul ucrainean, adăugând că un sprijin militar şi financiar sporit din partea Congresului american ar putea „influenţa” Rusia şi ar putea duce „la posibile negocieri şi la o eventuală pace”, relatează AFP.

Zelenski a subliniat că determinarea partenerilor occidentali transmite un semnal direct către Kremlin. În opinia sa, semnalele ferme privind asistența financiară și militară pot schimba calculele strategice ale Rusiei.

„Dacă Congresul vorbeşte acum despre un sprijin financiar puternic sau despre asistenţă militară, aşa cum face şi demonstrează astăzi Europa, atunci acesta va fi un lucru pozitiv care va avea un impact asupra lui Putin”, a continuat Zelenski.

Președintele ucrainean a detaliat modul în care liderul de la Kremlin ar putea reevalua situația: Vladimir Putin „se va întreba dacă are interesul să continue lupta dacă sprijinul (american, n.r.) nu face decât să crească”, a explicat Zelenski.

Deși s-a declarat recunoscător față de republicani, liderul de la Kiev a punctat că democrații își exprimă foarte clar sprijinul față de Ucraina.

„Se vorbeşte despre reînnoirea legăturii dintre Statele Unite şi Europa... Prin urmare, există speranţa că se va contura un echilibru de putere şi că vom beneficia de mai mult sprijin”, a mai spus liderul ucrainean, potrivit Reuters.

În ciuda optimismului afișat la nivel oficial, un responsabil european de rang înalt a mărturisit, sub condiția anonimatului, că se așteaptă la „două luni dificile” până la intrarea în funcție a noului Congres. „Trump va încerca să vândă totul Rusiei acum”, a argumentat el, considerând că noi concesii față de Moscova rămân posibile.

În cadrul aceluiași interviu pentru ZDF, Zelenski a vorbit despre infrastructura de comunicații oferită de SpaceX și despre opiniile exprimate de Elon Musk cu privire la conflict.

„Suntem recunoscători companiei SpaceX pentru că ne-a asigurat conectivitatea. Acest lucru a fost de mare ajutor la începutul războiului”, a declarat Zelenski. „Dar trebuie să fim foarte clari în privinţa asta: cu siguranţă nu ne place poziţia lui faţă de acest război”, a punctat preşedintele ucrainean.

Săptămâna trecută, Zelenski menționase că Starlink și versiunea sa militară, Starshield, utilizată pentru misiunile cu drone, au revenit la nivelurile de funcționare dinaintea restricțiilor. În paralel, Trump a negat orice implicare în deciziile privind încetinirea acestui serviciu.

Liderul ucrainean a depus eforturi considerabile pentru a detensiona relația cu Donald Trump, în special după întrevederea de la Biroul Oval din februarie 2025, când i s-a reproșat că ar fi nerecunoscător pentru asistența oferită de SUA.

Miercuri, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a consolida susținerea americană, într-un moment în care demersurile diplomatice mediate de Washington se intensifică.

De asemenea, Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, urmează să îi primească joi pe reprezentanții rus și ucrainean pentru drepturile omului, înaintea negocierilor mediate de SUA la Abu Dhabi, programate pe 10 și 11 noiembrie. Melania Trump s-a implicat anterior în obținerea unui armistițiu local care a permis evacuarea orașului Oleșkî de pe linia frontului.