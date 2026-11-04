Președintele Nicușor Dan îl primește miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politică și unul dintre oficialii care influențează direcția strategică a Washingtonului în NATO. Vizita are loc într-un moment important pentru relațiile transatlantice, în condițiile în care Statele Unite își reevaluează prioritățile militare, iar aliații europeni sunt îndemnați să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. Înaintea vizitei oficialului american la București, deputatul PSD Mihai Fifor a atras atenția asupra importanței strategice a discuțiilor și asupra necesității ca România să își susțină mai bine interesele în relația cu Statele Unite, în special în ceea ce privește securitatea regiunii Mării Negre.

Întâlnirea este programată la ora 15:00, potrivit Administrației Prezidențiale. Colby s-a întâlnit recent și cu consilierul prezidențial Marius Lazurca, aflat într-o vizită la Washington, unde a discutat cu mai mulți oficiali americani, membri ai Congresului și reprezentanți ai unor grupuri de reflecție.

„Poate cel mai important eveniment diplomatic al acestui sfârșit de an pentru România, vizita de astăzi la București a lui Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politică, are o semnificație care depășește cu mult cadrul unei întâlniri bilaterale obișnuite. Ea se produce într-un moment în care Statele Unite își reconsideră prioritățile globale, iar NATO traversează una dintre cele mai importante transformări din istoria sa recentă”, a transmis Mihai Fifor.

Social-democratul consideră că Washingtonul își schimbă modul în care distribuie resursele militare și împarte responsabilitățile de securitate cu aliații europeni. În opinia sa, această schimbare este strâns legată de competiția strategică dintre SUA și China și de orientarea tot mai accentuată a politicii americane către regiunea Indo-Pacific.

Fifor a făcut referire și la conceptul NATO 3.0, asociat viziunii promovate de Elbridge Colby, potrivit căruia statele europene trebuie să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională, în timp ce Statele Unite își păstrează rolul esențial în descurajarea strategică și în furnizarea unor capabilități militare pe care Europa nu le poate înlocui într-un timp scurt.

„Aceasta este logica a ceea ce Colby numește NATO 3.0. Nu dispariția Alianței și nici abandonarea Europei, ci o redistribuire profundă a responsabilităților în interiorul său”, a explicat deputatul PSD.

Deputatul consideră că România trebuie să își adapteze argumentele strategice la noua direcție a politicii americane și să demonstreze că securitatea Mării Negre nu reprezintă doar o prioritate pentru București și pentru aliații europeni, ci și un interes direct al Statelor Unite.

„Pentru România, consecința este esențială: importanța Mării Negre nu mai poate fi argumentată exclusiv prin prisma securității europene, ci trebuie demonstrată și în raport cu interesele directe ale Statelor Unite”, a afirmat Fifor.

Acesta a atras atenția și asupra diferenței dintre ritmul în care Europa își poate dezvolta capacitățile militare și industriale și viteza cu care se poate deteriora situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina.

„Europa are nevoie de ani pentru a-și dezvolta capacitățile industriale, militare și logistice necesare. Rusia, în schimb, nu își suspendă ambițiile geopolitice până când europenii vor fi pregătiți. Războiul din Ucraina demonstrează cât de repede se poate deteriora mediul de securitate și cât de costisitoare devine orice vulnerabilitate în capacitatea de descurajare. Adevărata provocare a acestei tranziții este evitarea unui decalaj periculos între diminuarea unor capabilități americane și dezvoltarea celor europene”, a transmis deputatul.

În acest context, Mihai Fifor a subliniat importanța infrastructurii militare americane din România, inclusiv a bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu. El consideră că discuțiile despre prezența militară americană nu ar trebui să se limiteze la numărul militarilor dislocați pe teritoriul țării, ci să vizeze și capabilitățile de apărare, infrastructura și posibilitatea întăririi rapide a flancului estic.

„Mihail Kogălniceanu și Deveselu nu sunt simple puncte pe harta dispozitivului militar american. Ele reprezintă componente ale unei arhitecturi care leagă apărarea României de securitatea întregului spațiu euroatlantic”, a arătat acesta.

Fostul ministru al Apărării a ridicat și problema capacității Bucureștiului de a negocia cu Washingtonul și de a veni cu propuneri concrete privind securitatea regională.

„Suntem pregătiți pentru această întâlnire. Ne-am făcut temele? Avem nu doar argumentele, ci și viziunea strategică, proiectele și capacitatea de negociere necesare pentru a ridica discuția despre Marea Neagră la nivelul marilor interese de securitate ale Statelor Unite?”, a întrebat Mihai Fifor.

Acesta a susținut că România trebuie să prezinte proiecte și angajamente credibile, pornind de la rolul Mării Negre în securitatea energetică europeană, protejarea rutelor comerciale și limitarea capacității Rusiei de a destabiliza spațiul euroatlantic.

„Nu știm încă ce rezultate vor produce discuțiile de astăzi. Știm însă că România are nevoie de mai mult decât de reafirmarea importanței parteneriatului strategic. Are nevoie de capacitatea de a influența agenda acestui parteneriat”, a mai transmis deputatul PSD.

Vizita subsecretarului american al Apărării are loc și pe fondul unor informații publicate de Reuters, potrivit cărora Elbridge Colby s-ar număra printre oficialii de la Washington care au solicitat unor state membre NATO să adopte un ton mai moderat în declarațiile publice despre amenințarea reprezentată de Rusia.

Potrivit agenției de presă, patru persoane familiarizate cu discuțiile, trei oficiali europeni și unul american, au afirmat că anumite declarații ale liderilor și oficialilor europeni ar fi afectat securitatea continentului.

Printre țările cărora li s-ar fi transmis astfel de mesaje se numără Lituania, Letonia și Estonia. Discuțiile ar fi avut loc în întâlniri bilaterale, însă nu există informații certe că solicitările au fost adresate și altor guverne europene. Sursele citate de Reuters nu au indicat că mesajele ar fi fost transmise într-o manieră conflictuală.

Înaintea întâlnirii de la Cotroceni, consilierul prezidențial Marius Lazurca a susținut că România își îndeplinește rolul de aliat al Statelor Unite în regiunea Mării Negre și este pregătită să contribuie suplimentar la securitatea regională.

„România este un aliat indispensabil al SUA în regiunea Mării Negre, aflat în prima linie şi care îşi îndeplineşte rolul. Suntem pregătiţi să facem mai mult, înţelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA şi o prezenţă militară şi economică mai puternică în România”, a transmis Marius Lazurca.