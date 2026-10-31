România este unul dintre cei mai de încredere aliați ai SUA pe flancul estic al NATO, a transmis subsecretarul de stat american Thomas DiNanno, după întâlnirea cu Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională. Declarația vine în contextul marcării a 30 de ani de Parteneriat Strategic româno-american și al discuțiilor privind securitatea regională și consolidarea cooperării dintre cele două țări.

Mesajul oficialului american, publicat pe platforma X la 31 octombrie 2026, subliniază importanța României în arhitectura de securitate a regiunii. La rândul său, Marius Lazurca a pledat pentru o implicare mai consistentă a Statelor Unite în regiunea Mării Negre, inclusiv printr-o prezență militară și economică mai puternică pe teritoriul românesc.

Subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno, a descris întâlnirea cu Marius Lazurca drept una excelentă și a evidențiat angajamentul comun al celor două state în fața provocărilor de securitate.

În mesajul publicat pe X, oficialul american a transmis că România se numără printre cei mai de încredere parteneri ai Washingtonului de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Acesta a precizat că cele două țări își mențin angajamentul de a colabora pentru promovarea priorităților comune și pentru combaterea amenințărilor regionale și a instabilității.

Declarația are loc într-un moment important pentru relațiile bilaterale, în condițiile în care România și Statele Unite marchează trei decenii de Parteneriat Strategic. Cooperarea dintre cele două state include domenii precum apărarea, securitatea regională, cooperarea economică și consolidarea stabilității în zona Mării Negre.

În timpul vizitei la Washington, Marius Lazurca a avut întrevederi cu mai mulți reprezentanți ai administrației americane, printre care Elbridge Colby, subsecretar în cadrul Departamentului Apărării, Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice, și Dan Holler, consilier al secretarului de stat.

Consilierul prezidențial a discutat, de asemenea, cu reprezentanți ai Congresului american, ai unor institute de cercetare și ai presei.

La finalul vizitei, Lazurca a transmis că România își dorește o cooperare mai amplă cu Statele Unite, în special în domeniul securității și al apărării.

„România este un aliat indispensabil al Statelor Unite în regiunea Mării Negre, aflată în prima linie și care își îndeplinește rolul. Suntem pregătiți să facem mai mult, înțelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea Statelor Unite și o prezență militară și economică mai puternică în România”, a scris oficialul român pe platforma X.

Mesajul evidențiază două direcții urmărite de București: consolidarea cooperării militare cu Washingtonul și atragerea unei implicări economice americane mai consistente.

Poziția geografică a României îi conferă un rol important în strategia de securitate a Alianței Nord-Atlantice. Țara noastră se află la Marea Neagră și la granița estică a NATO, într-o regiune afectată direct de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Great meeting with Romanian National Security Advisor Marius Lazurca as we mark 30 years of our Strategic Partnership. 🇺🇸 🇷🇴 As one of our most reliable allies on the Alliance’s Eastern Flank, our two countries remain committed to working together to advance our shared priorities in countering regional threats and instability. — Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) October 30, 2026

Potrivit unei analize publicate de Congressional Research Service, serviciul de cercetare al Congresului Statelor Unite, importanța României pentru politica americană de securitate a crescut după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Documentul evidențiază contribuția României la descurajarea și apărarea flancului estic, precum și interesul constant al Bucureștiului pentru consolidarea securității în bazinul Mării Negre.

În acest context, o prezență militară americană mai consistentă ar putea contribui la întărirea capacității de descurajare și la coordonarea apărării regionale. Totuși, declarația lui Marius Lazurca reprezintă o solicitare a părții române și nu anunță, prin ea însăși, o decizie a Washingtonului privind suplimentarea efectivelor militare.

Relația strategică dintre București și Washington a fost lansată la 11 iulie 1997, în timpul vizitei președintelui american Bill Clinton în România. Parteneriatul a reprezentat un pas important în apropierea României de structurile euroatlantice și în dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul securității.

De-a lungul anilor, colaborarea s-a extins către apărare, schimburi economice, energie și combaterea amenințărilor de securitate. Un moment important a fost Declarația comună privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI, semnată în 2011.

Potrivit Departamentului de Stat american, parteneriatul a contribuit la consolidarea cooperării dintre cele două țări în domenii esențiale pentru stabilitatea regională.

O precizare cronologică: Parteneriatul a fost lansat în 1997, astfel că aniversarea de 30 de ani va fi marcată la 11 iulie 2027, nu în 2026. Referirea la 30 de ani apare în declarația atribuită lui Thomas DiNanno, dar nu corespunde calendarului oficial al lansării parteneriatului.

Declarațiile celor doi oficiali arată că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate pentru România și un subiect important în dialogul cu administrația americană.

Pentru București, consolidarea prezenței militare americane și extinderea investițiilor economice reprezintă obiective strategice. Mesajul transmis de Thomas DiNanno reconfirmă importanța României în relația de securitate cu Statele Unite, însă eventualele măsuri suplimentare privind cooperarea militară vor depinde de deciziile ulterioare ale celor două guverne.