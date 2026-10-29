Politica

Luca Niculescu, discuție cu Mark Rutte. Îngrijorări privind amenințările de pe Flancul estic al NATO

Luca Niculescu, discuție cu Mark Rutte. Îngrijorări privind amenințările de pe Flancul estic al NATOLuca Niculescu și Mark Rutte. Sursă foto: X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu a discutat joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre evoluția situației de securitate din regiunea Mării Negre și despre amenințările hibride cu care se confruntă statele aliate de pe Flancul estic.

Șeful Guvernului a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că discuția a vizat inclusiv creșterea tensiunilor regionale și necesitatea consolidării cooperării între membrii Alianței Nord-Atlantice. Niculescu a transmis că apreciază sprijinul oferit de secretarul general al NATO și colaborarea dintre România și Alianță în domeniul securității.

Luca Niculescu și Mark Rutte au discutat despre situația de securitate din Marea Neagră

Convorbirea dintre cei doi oficiali a avut loc în contextul preocupărilor legate de evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre.

Premierul a declarat că amenințările hibride reprezintă o problemă tot mai importantă pentru aliații NATO aflați pe Flancul estic.

Cum te fac supermarketurile să alegi produsele mai scumpe. Ce înseamnă „eye level is buy level”
Cum te fac supermarketurile să alegi produsele mai scumpe. Ce înseamnă „eye level is buy level”
A construit un avion înainte de 17 ani. Acum cercetează misterele Universului
A construit un avion înainte de 17 ani. Acum cercetează misterele Universului

„Am avut o discuţie telefonică substanţială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu şi pentru cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO pe Flancul estic”, a transmis premierul Luca Niculescu într-un mesaj pe platforma X.

Navă Marea Neagră

Navă Marea Neagră. Sursă foto: X

Premierul cere un răspuns coordonat al aliaților NATO

În mesajul său, Luca Niculescu a făcut referire și la intensificarea tensiunilor din regiune, susținând că statele membre NATO trebuie să acorde o atenție sporită riscurilor de securitate.

Șeful Executivului consideră că evoluțiile recente impun o cooperare mai strânsă între aliați și adoptarea unor măsuri comune.

Premierul a afirmat că ”escaladarea tensiunilor din regiunea noastră necesită o vigilenţă sporită din partea aliaţilor şi un răspuns ferm şi coordonat”.

NATO a anunțat capacități suplimentare de supraveghere în regiune

Luca Niculescu a abordat și măsurile destinate monitorizării situației de securitate din zona Mării Negre.

Premierul a mulțumit secretarului general al NATO și statelor aliate pentru implicarea în securitatea regiunii, făcând referire la noile capacități de supraveghere și recunoaștere anunțate recent.

„Le-am mulţumit secretarului general şi aliaţilor noştri din NATO pentru atenţia susţinută acordată securităţii din Marea Neagră, inclusiv pentru capacităţile suplimentare de supraveghere şi recunoaştere pentru această regiune, anunţate recent”, a mai spus premierul Luca Niculescu.

Stiri calde

19:41 - Republica Moldova denunță alte două acorduri din cadrul CSI, privind patrimoniul cultural și cooperarea în dosarele p...
19:33 - Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei după rectificarea bugetului pe 2026
19:25 - Taxa de pe Podul Prieteniei ar putea fi eliminată. Ce au decis autoritățile din Ruse
19:16 - Rectificarea bugetară din 2026. Câți bani primesc sănătatea, pensiile și primăriile
19:09 - Luca Niculescu, discuție cu Mark Rutte. Îngrijorări privind amenințările de pe Flancul estic al NATO
18:59 - Cât valorează Kanal D. Suma impresionantă pentru care a fost semnat acordul de vânzare
18:55 - CCIR a predat Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei președinția Asociației Camerelor Balcanice
18:50 - Ce așteaptă românii de la Guvernul Niculescu și ce partid ar vota. Sondaj CURS

HAI România!

Călin Georgescu, măsurile preventive și fondul dosarului. Ce se confundă în spațiul public

Călin Georgescu, măsurile preventive și fondul dosarului. Ce se confundă în spațiul public

PSD a preluat guvernarea într-un moment cu risc electoral uriaș. De ce ar fi făcut acest pas

PSD a preluat guvernarea într-un moment cu risc electoral uriaș. De ce ar fi făcut acest pas

Care e prețul corect pentru un vin bun?

Care e prețul corect pentru un vin bun?

Proiecte speciale