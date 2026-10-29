Premierul Luca Niculescu a discutat joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre evoluția situației de securitate din regiunea Mării Negre și despre amenințările hibride cu care se confruntă statele aliate de pe Flancul estic.

Șeful Guvernului a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că discuția a vizat inclusiv creșterea tensiunilor regionale și necesitatea consolidării cooperării între membrii Alianței Nord-Atlantice. Niculescu a transmis că apreciază sprijinul oferit de secretarul general al NATO și colaborarea dintre România și Alianță în domeniul securității.

Convorbirea dintre cei doi oficiali a avut loc în contextul preocupărilor legate de evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre.

Premierul a declarat că amenințările hibride reprezintă o problemă tot mai importantă pentru aliații NATO aflați pe Flancul estic.

„Am avut o discuţie telefonică substanţială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu şi pentru cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO pe Flancul estic”, a transmis premierul Luca Niculescu într-un mesaj pe platforma X.

În mesajul său, Luca Niculescu a făcut referire și la intensificarea tensiunilor din regiune, susținând că statele membre NATO trebuie să acorde o atenție sporită riscurilor de securitate.

Șeful Executivului consideră că evoluțiile recente impun o cooperare mai strânsă între aliați și adoptarea unor măsuri comune.

Premierul a afirmat că ”escaladarea tensiunilor din regiunea noastră necesită o vigilenţă sporită din partea aliaţilor şi un răspuns ferm şi coordonat”.

Luca Niculescu a abordat și măsurile destinate monitorizării situației de securitate din zona Mării Negre.

Premierul a mulțumit secretarului general al NATO și statelor aliate pentru implicarea în securitatea regiunii, făcând referire la noile capacități de supraveghere și recunoaștere anunțate recent.

„Le-am mulţumit secretarului general şi aliaţilor noştri din NATO pentru atenţia susţinută acordată securităţii din Marea Neagră, inclusiv pentru capacităţile suplimentare de supraveghere şi recunoaştere pentru această regiune, anunţate recent”, a mai spus premierul Luca Niculescu.