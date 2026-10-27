Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat luni, la Paris, că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, reafirmând totodată rolul Statelor Unite ca „aliat indispensabil” în cadrul NATO, potrivit France24.

Cele cinci state din Alianța Nord-Atlantică, reunite în grupul E5, au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul apărării și să colaboreze îndeaproape cu Washingtonul pentru întărirea capacităților europene.

Într-o declarație comună, miniștrii au subliniat că implicarea continuă a Statelor Unite este esențială pentru menținerea unei alianțe puternice și credibile.

Ministrul francez Catherine Vautrin a afirmat că obiectivul este construirea unei Europe mai puternice în cadrul unui NATO la fel de puternic. Planul urmează să fie coordonat cu Washingtonul, în condiții de transparență deplină. Următoarea reuniune a grupului E5 este programată la Roma, în martie 2027.

La discuții a participat și Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, care a pledat pentru modernizarea forțelor și capacităților europene. Polonia a fost reprezentată de adjunctul ministrului apărării, Pawel Zalewski.

Acesta s-a declarat încrezător că eventualele planuri americane de reducere a prezenței militare în Europa vor fi discutate și coordonate cu aliații, astfel încât să nu apară vulnerabilități în materie de descurajare și capacități militare.

În luna mai, Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania, echivalentul a circa 15% din cei 36.000 de soldați americani staționați în această țară. Washingtonul a precizat atunci că retragerea ar urma să se desfășoare într-un interval de șase până la 12 luni.

Miniștrii din grupul E5 și-au reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru Ucraina, fără să anunțe noi angajamente financiare sau operaționale.

Ministrul britanic Wes Streeting a declarat că aliații vor continua să sprijine Kievul atât timp cât va fi necesar și a avertizat asupra unei amenințări rusești fără precedent de la sfârșitul Războiului Rece.

Totodată, Streeting a subliniat că statele europene nu își doresc un război cu Rusia și nu sunt împotriva poporului rus.