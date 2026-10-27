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Marile puteri europene din NATO spun că vor să preia mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului

Marile puteri europene din NATO spun că vor să preia mai multă responsabilitate pentru securitatea continentuluiScut NATO / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat luni, la Paris, că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, reafirmând totodată rolul Statelor Unite ca „aliat indispensabil” în cadrul NATO, potrivit France24.

Grupul E5 din NATO, declarație comună despre relația cu SUA

Cele cinci state din Alianța Nord-Atlantică, reunite în grupul E5, au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul apărării și să colaboreze îndeaproape cu Washingtonul pentru întărirea capacităților europene.

Într-o declarație comună, miniștrii au subliniat că implicarea continuă a Statelor Unite este esențială pentru menținerea unei alianțe puternice și credibile.

Ministrul francez Catherine Vautrin a afirmat că obiectivul este construirea unei Europe mai puternice în cadrul unui NATO la fel de puternic. Planul urmează să fie coordonat cu Washingtonul, în condiții de transparență deplină. Următoarea reuniune a grupului E5 este programată la Roma, în martie 2027.

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Retragerea unor trupe SUA din Europa, semnal pentru europenii din NATO

La discuții a participat și Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, care a pledat pentru modernizarea forțelor și capacităților europene. Polonia a fost reprezentată de adjunctul ministrului apărării, Pawel Zalewski.

Acesta s-a declarat încrezător că eventualele planuri americane de reducere a prezenței militare în Europa vor fi discutate și coordonate cu aliații, astfel încât să nu apară vulnerabilități în materie de descurajare și capacități militare.

NATO

NATO. sursa: nato.int

În luna mai, Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania, echivalentul a circa 15% din cei 36.000 de soldați americani staționați în această țară. Washingtonul a precizat atunci că retragerea ar urma să se desfășoare într-un interval de șase până la 12 luni.

Sprijin pentru Ucraina, dar fără angajamente financiare

Miniștrii din grupul E5 și-au reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru Ucraina, fără să anunțe noi angajamente financiare sau operaționale.

Ministrul britanic Wes Streeting a declarat că aliații vor continua să sprijine Kievul atât timp cât va fi necesar și a avertizat asupra unei amenințări rusești fără precedent de la sfârșitul Războiului Rece.

Totodată, Streeting a subliniat că statele europene nu își doresc un război cu Rusia și nu sunt împotriva poporului rus.

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