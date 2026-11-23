Deputatul AUR Laura Gherasim, care deține funcția de președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat luni, în cadrul evenimentului de prezentare a Raportului AUR referitor la anularea alegerilor, că nu au existat intervenții din partea Federației Ruse în procesul electoral. Potrivit afirmațiilor sale, singurele imixtiuni ar fi provenit chiar din partea instituțiilor statului român, conform news.ro.

În cadrul declarațiilor sale, parlamentarul a susținut că autoritățile de la București au construit o narațiune falsă bazată pe contextul geopolitic regional, ignorând datele oficiale furnizate de platformele sociale cu privire la activitatea conturilor online.

”Rog instituţiile statului ca, după prezentarea acestui raport şi chiar şi cetăţenii din România, să înţeleagă că nu au existat ingerinţe ruseşti, nu au existat ingerinţe statale, singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român, care au prezentat informaţiile, de teama cetăţenilor, având un război la granită, cu acest narativ al ingerinţei ruse, făcând un colaj de evenimente puse cap la cap, care în realitate nu arată nimic. Nu au existat şi platforma TikTok a comunicat că nu au existat 25.000 de conturi şi, în ciuda faptului că instituţiile statului ştiau acest lucru, în continuare notele au prezentat toate aceste lucruri ca fiind o ingerinţă a Rusiei”, a menţionat preşedintele comisiei.

Laura Gherasim a explicat că, atât în calitate de deputat, cât și din poziția de președinte al comisiei parlamentare, a transmis solicitări oficiale către Comisia Europeană și către președintele acesteia, Ursula von der Leyen. Scopul acestor demersuri a fost clarificarea modului în care s-a desfășurat procesul electoral și investigarea unei posibile restrângeri a libertății de exprimare în spațiul public.

”Răspunsurile primite sunt interesante, pentru că se contrazic în unele dintre declaraţii, însă ce este cel mai important este că într-a dintre adresele primite (..) scrie că nu au identificat un interes superior pentru a transmite documentele din partea Comisiei Europene. Păi, dacă anularea votului a 9,4 milioane de români nu reprezintă un interes superior, atunci nu ştiu ce mai reprezintă, pentru că în România o simplă amendă este tratată cu mai multe garanţii de respectare a drepturilor românii decât este tratat cu votul românilor”, a precizat Gherasim.

Totodată, deputatul AUR a criticat lipsa de colaborare a autorităților naționale cu Legislativul, subliniind că pârghiile actuale de control parlamentar sunt insuficiente.

”Am constatat că mecanismele Parlamentului în momentul de faţă nu sunt suficiente. De ce? Pentru că instituţiile statului român nu respectă legea, nu răspund Parlamentului României la adrese. Chiar în adresele pe care le dau, transmit informaţii care nu sunt adevărate şi atunci intervine nevoia de a identifica adevărul”, a mai spus Gherasim.

Pentru a obține informații suplimentare, conducerea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a efectuat o deplasare în Statele Unite ale Americii, unde a purtat discuții cu reprezentanții Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din Congresul american. Laura Gherasim a evidențiat diferențele majore dintre puterea de investigație a comisiilor din SUA și cea a comisiilor din Parlamentul României.

”De ce este atât de important? Raportul pe care Comisia Parlamentară este echivalentul, să spunem aşa, cum este Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor în România, ca şi celelalte comisii permanente din Camera Deputaţilor, au scos acest raport în urma unor documente care au fost obţinute prin citaţie parlamentară. Este un mecanism democratic pe care democraţiile mature îl au.

În cazul în care entităţile care primesc aceste citaţii parlamentare nu se supun ordinelor primite de Congresul American sau prin Congresul American şi nu predau aceste documente, nu e ca în România. Acolo există, pe lângă amenzi foarte multe, există răspunderea penală. De aceea, aceste documente trebuie să fie analizate de statul român, sunt separat de opinia şi de interpretările, să spunem aşa, pe care cineva le-ar putea cataloga ca fiind părţinitoare”, a mai spus Laura Gherasim.

Aceasta a adăugat că documentele respective constituie ”sunt dovezi publice, care arată ce nu au arătat documentele din România”, indicând inclusiv implicarea unor instituții europene și a unor entități academice autohtone.

”Arată traseul exact pe care l-a folosit Comisia Europeană în timpul procesului electoral, arată exact implicarea mai multor entităţi, dintre care şi a mediului academic din România, inclusiv SNSPA”, a menţionat Laura Gherasim.

În încheierea prezentării, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a cerut intervenția procurorilor și modificarea cadrului legislativ pentru a preveni repetarea unei astfel de situații în viitor.

”Cât timp anularea alegerilor rămâne un lucru neclarificat de către Justiţie, consecinţele se văd în fiecare zi. De aceea, solicit public Parchetului de pe lângă ÎCCJ să ia în considerare toată cercetarea pe care am realizat-o în cadrul acestui raport. Pe lângă asta, solicit Parlamentului României să înţeleagă că este nevoie urgent de a face o comisie multidisciplinară, pentru a corecta tot ce înseamnă partea legislativă care a permis ca anularea votului a peste 9,4 milioane de români să fie un fapt posibil în statul român”, a mai spus Gherasim.