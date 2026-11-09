Scandalul privind abuzurile psihologice de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) revine în atenția publică, după ce jurnalista Alexandra Tănăsescu a atras atenția asupra faptului că, deși victimele au vorbit în ultimii ani, instituția nu ar fi luat măsuri suficiente pentru rezolvarea problemelor semnalate.

Într-o postare publică, jurnalista povestește că a început să afle despre situațiile reclamate în universitate încă din 2020, în urma discuțiilor cu actrițe din noua generație.

Acestea i-au relatat experiențe dificile din perioada studenției, unele descrise drept traumatizante, conturând, în opinia sa, un fenomen al abuzurilor, în special de natură psihologică.

Tănăsescu amintește și interviul realizat în mai 2022 cu rectorul UNATC, Liviu Lucaci, în contextul problemelor care începeau să iasă la iveală.

Ulterior, în septembrie 2022, jurnalista a documentat mărturii ale unor foști și actuali studenți privind comportamentul profesorului Puiu Șerban, pe care l-a confruntat într-un interviu.

În postare sunt amintite și investigațiile realizate de jurnalista Ioana Moldoveanu în cadrul proiectului „Catedra de Abuz”, care i-au vizat pe profesorii Puiu Șerban și Felix Alexa.

Alexandra Tănăsescu susține că problema principală este lipsa unor mecanisme independente și eficiente de investigare.

Ea critică faptul că sesizările ajung să fie analizate de persoane din interiorul universității, aflate în relații profesionale cu profesorii reclamați și care pot avea autoritate asupra studenților.

Reacțiile recente au fost amplificate de decizia managerului Teatrului Național București de a-l angaja pe Felix Alexa. Potrivit jurnalistei, dezbaterea nu ar trebui redusă la persoane sau instituții, ci trebuie să pornească de la experiențele victimelor și de la necesitatea schimbării sistemului.

Tănăsescu avertizează că mărturiile ar putea continua să apară și consideră că recunoașterea abuzurilor reprezintă un pas necesar spre schimbare și vindecare.