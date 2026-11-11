Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, atrage atenția asupra importanței combaterii abuzului și a creării unor spații în care victimele să poată vorbi deschis despre experiențele lor. Declarația a fost făcută după ce oficialul a participat la spectacolul „ReStart”, prezentat la Centrul de Teatru Educațional Replika, în regia Ozanei Nicolau, o producție care abordează relațiile abuzive, violența domestică și experiențele femeilor care au trecut prin astfel de situații.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a precizat că și-a dorit ca primele întâlniri cu lumea teatrului să înceapă cu un spectacol care aduce în atenție o problemă socială importantă, despre care consideră că trebuie discutată deschis.

„Abuzul nu trebuie trecut sub tăcere, relativizat sau tratat cu indiferență. Avem nevoie de spații în care să putem vorbi deschis despre el, în contextul mărturiilor și al discuțiilor recente din lumea teatrului”, a transmis Ioana Ciocan.

Oficialul a remarcat și prezența numeroșilor tineri în sala de spectacol, printre spectatori aflându-se elevi de clasa a X-a de la Liceul „Carol I”, însoțiți de profesori.

„Mi se pare important ca astfel de subiecte să ajungă în fața lor, să fie discutate și înțelese”, a scris ministrul.

După reprezentație, activitatea a continuat cu o demonstrație de autoapărare la care au participat elevii, moment menit să completeze experiența artistică prin prezentarea unor instrumente practice de protecție.

Ioana Ciocan consideră că teatrul poate contribui la deschiderea unor discuții necesare despre probleme sociale care sunt adesea ignorate.

Mesajul ministrului vine în contextul tensiunilor de la Teatrul Național București, după angajarea regizorului Felix Alexa, acuzat de hărțuire și abuz, acuzații pe care acesta le contestă.

La 30 octombrie, Ministerul Culturii a solicitat tuturor instituțiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice modul în care sunt aplicate măsurile interne de prevenire și combatere a hărțuirii la locul de muncă.

Solicitarea vizează respectarea prevederilor HG nr. 970/2023, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Prin această inițiativă, ministerul urmărește să clarifice dacă instituțiile din subordine au implementat efectiv procedurile necesare pentru prevenirea și gestionarea unor asemenea situații.