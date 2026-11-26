Papa Leon al XIV-lea a atras atenția asupra transformărilor pe care tehnologia digitală le produce în conflictele armate, avertizând că războiul nu se mai limitează la confruntările militare directe. Suveranul pontif a vorbit despre extinderea atacurilor cibernetice, manipularea informațiilor și utilizarea sistemelor automatizate în deciziile strategice, dar și despre estomparea graniței dintre apărare și agresiune, potrivit agenției italiene ANSA.

În timpul audienței generale de miercuri, Papa Leon al XIV-lea a explicat că evoluția tehnologică a dus la apariția unor noi forme de confruntare, care completează războiul convențional.

„Revoluţia digitală schimbă natura conflictelor. Războiul vizibil este acum însoţit de forme hibride de conflict: atacuri cibernetice, manipularea informaţiilor, campanii de influenţare şi automatizarea deciziilor strategice”, a afirmat acesta.

Suveranul pontif a atras atenția și asupra riscului ca tehnologiile dezvoltate pentru protejarea populației și a statelor să fie utilizate în scopuri ofensive.

În acest context, el a vorbit despre estomparea diferenței dintre măsurile de apărare și acțiunile agresive.

Papa Leon al XIV-lea a deplâns și efectele războaielor asupra popoarelor și asupra creației. Potrivit acestuia, conflictele actuale capătă un caracter tot mai inuman și provoacă distrugeri care alimentează ura și nedreptatea între națiuni.

Papa Leon al XIV-lea: Războiul nu poate fi justificat în numele lui Dumnezeu.

Recent, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj ferm împotriva folosirii religiei pentru justificarea conflictelor armate, susținând că războiul nu poate fi purtat în numele lui Dumnezeu. Suveranul pontif a pledat pentru pace, dialog și rugăciune, într-un mesaj video adresat participanților la Întâlnirea Internațională pentru Pace de la Assisi, organizată de Comunitatea Sant’Egidio.

„Războiul nu poate fi purtat niciodată în numele lui Dumnezeu. Pentru noi, credincioșii, «a lupta în numele religiei înseamnă a ataca religia însăși». Nu există război sfânt: doar pacea este sfântă”, a arătat acesta.

Referindu-se la actualele tensiuni internaționale și la ceea ce a numit o „cultură a puterii”, Papa Leon al XIV-lea a cerut revenirea la spiritul întâlnirilor de la Assisi, bazat pe dialog, mediere și respingerea violenței justificate religios.

Acesta a pledat pentru transformarea păcii într-un obiectiv comun al națiunilor și într-un reper pentru deciziile politice și sociale.

„Trebuie să reconstruim pacea pretutindeni, nu să ne pregătim pentru noi războaie”, a transmis suveranul pontif, care a insistat că numele lui Dumnezeu nu trebuie folosit pentru a legitima conflictele armate.