Republica Moldova. Viitorul european al Republicii Moldova și al României depinde de capacitatea celor două state de a-și păstra unitatea, de a se sprijini reciproc și de a continua proiectele comune. Este mesajul transmis de președinta Maia Sandu la recepția organizată de Ambasada României la Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.

Șefa statului a vorbit despre semnificația Unirii din 1918, sacrificiile generațiilor care au făcut posibil acest moment istoric și drumul parcurs ulterior de România și Republica Moldova. Maia Sandu a subliniat că alegerile făcute în prezent vor influența viitorul generațiilor următoare.

„Atât timp cât Republica Moldova și România vor continua să se mândrească și să se ajute reciproc, viitorul nostru european comun va fi așa cum și l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică și în identitate românească”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a amintit că oamenii care au înfăptuit Unirea din 1918 nu puteau anticipa evenimentele dramatice care aveau să urmeze. Ocupația sovietică, instaurarea regimurilor comuniste și persecuțiile politice au schimbat destinul celor două maluri ale Prutului. Cu toate acestea, șefa statului consideră că generația Unirii ar fi făcut aceeași alegere chiar dacă ar fi cunoscut tragediile care au urmat.

„Acum un secol, generația celor care au făcut Unirea nu știa că va urma o nouă rupere, ocupația sovietică dincoace și un regim comunist dincolo, dar și închisoare și moarte pentru mulți dintre ei. Și, dacă ar fi știut, sunt sigură că ar fi ales să facă același lucru. Pentru că alegerea lor nu era între o viață liniștită și o viață în politică, ci între o Românie slabă, vulnerabilă și salvarea identității românești într-o Românie puternică. Ce au ales ei atunci a făcut posibilă adunarea noastră de azi, în democrație, în limba română și, nu doar în București sau Alba Iulia, ci și în Chișinău. Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alți 100 de ani”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului a făcut și o retrospectivă a evoluției celor două state după destrămarea Uniunii Sovietice. Ea a amintit că, în anii '90, Republica Moldova și România aveau un nivel al Produsului Intern Brut pe cap de locuitor aproximativ egal.

Ulterior, cele două țări au urmat drumuri diferite. România a avansat spre integrarea europeană și euroatlantică, iar Republica Moldova s-a confruntat cu instabilitate politică și economică.

„Apoi, a urmat ocupația sovietică pe partea aceasta a Prutului și un regim comunist pe partea cealaltă. Dictatură, sărăcie. Greutățile erau la fel de mari peste tot. Priveam România ca pe ceva interzis. Apoi, din nou, o generație de oameni curajoși a ales ceva mai important decât interesul propriei vieți. În anii '90, PIB-ul pe cap de locuitor era cam același în Moldova și România. Regimurile dictatoriale aduc sărăcie egală”, a spus președinta.

Maia Sandu a vorbit și despre schimbările economice prin care a trecut România după aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, statul vecin a reușit să reducă diferențele de dezvoltare față de alte țări europene.

În 2007, când România a aderat la UE, PIB-ul pe cap de locuitor reprezenta aproximativ 40% din media europeană. În prezent, indicatorul a ajuns la circa 80% din media Uniunii Europene.

Totodată, șefa statului a menționat că PIB-ul pe cap de locuitor din România este în prezent de peste două ori mai mare decât cel din Republica Moldova.

Ea a amintit și de modernizarea orașelor românești, aderarea la NATO și Uniunea Europeană, precum și de rezultatele obținute de sportivii și artiștii români.

„Republica Moldova privea aceste progrese și România cu speranță. Situația politică și economică era tot mai critică dincoace de Prut. România ajuta Republica Moldova tot mai mult și tot mai des. Apoi, Moldova a dat jos regimul comunist. Apoi, a obținut circulație fără vize în Europa, apoi a dat jos un regim oligarhic care sufoca Moldova, apoi a ținut piept Rusiei în alegeri consecutive extrem de complicate, apoi și-a ales, prin vot popular, destinul european”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a reiterat că integrarea europeană rămâne obiectivul strategic al Republicii Moldova. Ea a amintit că țara a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar obiectivul de a fi pregătită pentru acest pas până la sfârșitul deceniului este reflectat și în documentele oficiale ale UE.

Maia Sandu a remarcat că, în ultimii ani, și atitudinea României față de Republica Moldova s-a schimbat. Potrivit acesteia, România a început să fie mândră de progresele înregistrate de țara noastră.

„Și, în ultimii ani, România a început să fie mândră de Republica Moldova. Un asemenea progres poate că nu este ce și-a imaginat generația Unirii, însă, cu siguranță, este unul care merită celebrat. Iar atât timp cât Moldova și România vor continua să se mândrească și ajute reciproc, viitorul nostru european comun va fi așa cum și l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică și în identitate românească”, a subliniat șefa statului.

În încheiere, Maia Sandu a spus că generația actuală are responsabilitatea de a continua eforturile celor care au construit proiectul Unirii. Ea a pledat pentru consecvență, viziune, integritate și unitate în realizarea obiectivelor comune.

„Cu consecvență, viziune clară, integritate morală și unitate, vom construi împreună o direcție istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani și la Chișinău, și la București. La mulți ani!”, a conchis Maia Sandu.

La aceeași recepție, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a vorbit despre importanța cooperării dintre cele două țări și responsabilitatea de a construi împreună un viitor european. Diplomatul a subliniat că relația dintre București și Chișinău trebuie să depășească declarațiile de solidaritate. În opinia sa, apropierea dintre cele două state trebuie să se reflecte în proiecte și rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor.

El a menționat interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura drept domenii în care cooperarea bilaterală trebuie să continue. Interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura dau substanță acestei relații. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce am realizat deja.

„Avem lucruri nerezolvate. Avem angajamente de îndeplinit și oportunități de valorificat. Trebuie să obținem rezultate concrete în toate domeniile agendei comune, dar și bilaterale, astfel încât noi să devenim un exemplu european de unitate”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul a atras atenția și asupra provocărilor de securitate din regiune. El a spus că viitorul comun nu poate fi construit fără protejarea libertății și siguranței cetățenilor. Diplomatul a pledat pentru consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare. Totodată, a făcut referire la necesitatea protejării spațiului comun al limbii, culturii, tradițiilor și valorilor românești.

„Nu putem vorbi despre viitor fără să vorbim și despre securitatea și libertatea de care acesta depinde. Până și văzduhul pe care istoric îl împărtășim a devenit uneori purtătorul amenințării. Dar cerul de deasupra noastră trebuie să rămână un orizont al libertății, nu al fricii și nu al agresiunii. Și la fel ca înaintașii noștri trebuie să dăm dovadă de curaj pentru asta.8 Trebuie să fie un spațiu al păcii pentru întreaga națiune română. Vom continua să contribuim la consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare. Pentru că adevărata putere nu se afirmă prin amenințare, ci prin capacitatea de a proteja”, a afirmat ambasadorul.

Cristian-Leon Țurcanu a mai spus că apropierea dintre Republica Moldova și România trebuie privită ca o alegere asumată. Viitorul comun, a subliniat diplomatul, nu se construiește doar prin declarații, ci prin decizii și acțiuni concrete.

Recepția dedicată Zilei Naționale a României a fost organizată de Ambasada României la Chișinău pe 27 noiembrie. Ziua Națională a României este sărbătorită anual la 1 Decembrie și marchează Marea Unire din 1918.