Alegerile de la mijlocul mandatului din Statele Unite ale Americii provoacă reacții nuanțate la vârful politicii de la Berlin. Liderii germani evaluează modul în care rezultatele din Congresul american vor influența deciziile de la Casa Albă, dar și parteneriatul transatlantic în perioada următoare, conform AFP.

În timp ce șeful executivului se arată rezervat în privința unei ajustări a stilului de conducere al președintelui american, diplomația germană întrevede noi oportunități pentru rezolvarea crizelor globale.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat îndoiala că președintele american Donald Trump își va modifica abordarea politică în urma scrutinului parlamentar. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe desfășurate la Berlin, unde liderul german a analizat mecanismele de putere din administrația de la Washington.

"Ca să fiu sincer, în ultimii doi ani, Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres. De ce s-ar schimba asta acum?", a declarat cancelarul german la o conferinţă la Berlin.

În plus, șeful guvernului german a subliniat că cadrul constituțional american îi conferă președintelui instrumente puternice de acțiune directă, pe care acesta le va folosi în continuare.

Trump "a recurs în mare parte la ordine executive şi asta va continua să facă", a adăugat Merz, menţionând că preşedintele american, conform Constituţiei, deţine o poziţie mai puternică decât un cancelar german.

Pe de altă parte, ministrul german de externe, Johann Wadepul, a oferit o perspectivă mai încurajatoare în fața jurnaliștilor. Oficialul consideră că noile evoluții politice ar putea dinamiza cooperarea dintre aliați și ar putea debloca dosare de securitate extrem de importante.

Prin cooperarea strânsă dintre SUA şi Europa, "aceasta ar putea reprezenta o nouă ocazie de a lansa o nouă iniţiativă" pentru a rezolva conflictele atât din Orientul Mijlociu, cât şi din Europa, a spus el.

Referitor la sprijinul acordat Kievului, șeful diplomației de la Berlin mizează pe un dialog bipartid mai strâns în cadrul Congresului american pentru susținerea eforturilor de război și stabilizarea regiunii.

"În ceea ce priveşte Ucraina, sunt destul de optimist că în Congres vor exista din nou mai multe discuţii între cele două partide despre ce pot face împreună pentru a sprijini" ţara, a adăugat ministrul german de externe.

În cadrul unei audieri desfășurate în camera inferioară a parlamentului german, Johann Wadepul a recunoscut că legăturile dintre reprezentanții politici ai celor două state au fost mai puțin frecvente în perioada recentă, comparativ cu practica obișnuită.

În mod normal, politicienii germani au "schimburi foarte dese" cu Congresul şi guvernul SUA, "dar acest lucru s-a întâmplat mai puţin în ultimii doi ani", a adăugat el ulterior, în timpul unei audieri în camera inferioară a parlamentului.

În finalul intervenției sale, ministrul german de externe a plasat rezultatele electorale din SUA și din alte regiuni într-un context global mai larg, marcat de instabilitate și de creșterea curentelor populiste.

Şeful diplomaţiei germane a declarat că rezultatele alegerilor din SUA, precum şi cele ale altor alegeri recente din întreaga lume, arată că este "datoria noastră", "în aceste vremuri în care sunt puse sub semnul întrebării normele politice şi regulile internaţionale, în această perioadă de polarizare şi populism, să luptăm pentru păstrarea centrului politic".

Pentru oficialul german, apărarea normelor democratice rămâne o prioritate fundamentală în fața tendințelor autoritare actuale.

"Este un act de patriotism să apărăm acest centru împotriva duşmanilor democraţiei, împotriva susţinătorilor autoritarismului şi ai dictaturii", a adăugat el.