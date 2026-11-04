Prim-ministrul Luca Niculescu a primit miercuri, la Palatul Victoria, delegația reprezentanților investitorilor străini din România. În cadrul dialogului, șeful Executivului a subliniat că obiectivul central al Cabinetului pe care îl conduce rămâne relansarea activității economice și consolidarea parteneriatului cu mediul privat.

Conform comunicării oficiale a Guvernului, premierul a evidențiat importanța parteneriatului dintre stat și companii, arătând aprecierea pentru aportul investitorilor la dezvoltarea națională.

"Reconstruirea încrederii, împreună cu instituţiile statului şi companiile româneşti, este absolut necesară pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru mediul de afaceri", a arătat şeful Executivului.

Totodată, oficialul a punctat rezultatele pozitive obținute recent pe piețele financiare, interpretate ca un semn al stabilității politice refăcute la București.

"Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale, este confirmarea faptului că depăşirea blocajului politic de la Bucureşti a generat creşterea credibilităţii externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiţii poate genera noi locuri de muncă şi oportunităţi mai ales pentru tineri", a declarat premierul Luca Niculescu.

Strategia guvernamentală include intensificarea acțiunilor de diplomație economică, simplificarea procedurilor administrative și eficientizarea luptei împotriva evaziunii fiscale, cu scopul de a alinia România la standardele economiilor avansate.

În acest context, procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un element cheie pentru creșterea atractivității țării în ochii investitorilor globali. Șeful Guvernului a amintit de discuțiile purtate marți cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Pentru a asigura o comunicare structurată și continuă, prim-ministrul a dispus Șefului Cancelariei organizarea de reuniuni periodice între membrii Guvernului și reprezentanții mediului de afaceri. Decizia vine în urma propunerilor formulate de investitori pentru stimularea activității economice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au luat parte miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe), Dănuț Neculăescu (Externe), Dumitru Chisăliță (Energie), Florin Manole (Muncă), Alexandru Rogobete (Sănătate), Natalia Intotero (Mediu) și Bogdan Dumitru (Digitalizare), alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.