Consiliul Investitorilor Străini (FIC) solicită noului Guvern să continue consolidarea fiscală în paralel cu măsuri care susțin creșterea economică și competitivitatea României.

Organizația consideră că predictibilitatea fiscală, stimularea investițiilor și simplificarea reglementărilor sunt esențiale pentru atragerea capitalului străin.

FIC salută includerea în programul de guvernare a unor recomandări formulate de organizație, printre care menținerea unui cadru fiscal stabil, dezvoltarea pieței energiei și digitalizarea administrației publice. Reprezentanții investitorilor subliniază însă că rezultatele vor depinde de aplicarea concretă a măsurilor.

„România nu trebuie să aleagă între consolidarea fiscală și creșterea economică. Are nevoie de ambele. Pentru companii și investitori, stabilitatea macroeconomică, regulile predictibile și capacitatea Guvernului de a pune în aplicare reformele fac parte din aceeași ecuație”, a declarat Ruxandra Băndilă, director executiv al FIC.

Organizația consideră esențiale menținerea cotei unice și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, conform programului de guvernare. De asemenea, solicită stabilirea unui calendar fiscal și a unui termen minim de notificare înainte de intrarea în vigoare a măsurilor care afectează companiile.

Pentru atragerea investițiilor strategice, FIC propune consolidarea rolului Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior ca punct unic de contact pentru investitori, accelerarea autorizării proiectelor majore și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene și a capitalului privat.

În sectorul energetic, organizația pledează pentru dezvoltarea coordonată a producției, capacităților de stocare, rețelelor și interconectărilor. Totodată, digitalizarea serviciilor publice și administrarea fiscală bazată pe analiza de risc ar putea reduce sarcinile contribuabililor.

FIC cere ca fiecare prioritate economică majoră să aibă o instituție responsabilă, un termen de realizare, indicatori de performanță și raportări publice periodice. Organizația susține și accelerarea aderării României la OCDE.

O altă propunere vizează lansarea unui proiect național pentru adoptarea monedei euro, în colaborare cu Guvernul și Banca Națională a României. În termen de 12 luni, acesta ar urma să elaboreze o foaie de parcurs cu obiective anuale privind consolidarea fiscală, reducerea inflației și convergența structurală și juridică.

FIC reprezintă aproximativ 120 de companii cu capital străin, cu o cifră de afaceri cumulată echivalentă cu circa 20% din PIB-ul României.