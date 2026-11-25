Calendar ortodox, 25 noiembrie. Sfânta Muceniță Ecaterina, logodnica lui Hristos

Calendar ortodox, 25 noiembrie. Sfânta Muceniță Ecaterina a fost o femeie educată, care s-a convertit la creștinism în urma unei viziuni. A reușit că convingă mulți oameni de seamă că creadă în Dumnezeu și a fost ucisă de împăratul Maximilian. O părticică din moaștele ei se află la Biserica Colțea din București.

Sfânta Muceniță Ecaterina a fost fiica principelui Consta. A trăit în timpul împăratului Maximian, la începutul secolului al IV-lea. Vorbea atât greacă, cât și latină și avea cunoștințe temeinice de astronomie.

Prima viziune a avut-o în tinerețe. Atunci, ca prin vis, i-a apărut Fecioara Maria cu pruncul în brațe. Pentru că nu era creștină, Sfânta Muceniță Ecaterina nu a reușit să vadă fața Mântuitorului. Atunci a decis să primească Sfântul Botez.

În cea de a doua viziune i s-a arătat Iisus Hristos care i-a dăruit un inel de logodnă și i-a spus să nu accepte niciun alt mire pământesc. Când s-a trezit din somn, a rămas uimită când a văzut inelul pe degetul său. A fost momentul în care viața ei s-a schimbat radical. A început să condamne miturile păgâne și să îi înfrunte public pe înțelepții vremii care credeau în adularea zeilor. Pe unii dintre ei i-a convertit la creștinism.

A fost silită de împăratul Maximian să înfrunte o adunare de filosofi păgâni. Datorită iubirii sale față de Hristos și a înțelepciunii cu care a fost împodobită, Sfânta Muceniță a făcut că toți filosofii prezenți să creadă în Hristos și să-l mărturisească că fiind Dumnezeu adevărat. Pentru acest lucru, au fost arși pe rug.

Pentru lupta sa împotriva cinstirii zeilor, Sfintei Ecaterina i s-a tăiat capul. Potrivit scrierilor bisericești, la tăierea capului său nu a curs sânge, ci lapte, iar îngerii au dus trupul ei în Muntele Sinai, în locul în care Moise văzuse Rugul Aprins. Aici s-a ridicat o mănăstire cu numele Sfintei Mucenițe.

Sfânta Ecaterina este și ocrotitoarea studenților teologi din București. Paraclisul din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București poartă hramul „Sfânta Muceniță Ecaterina”. O părticică din moaștele ei se află la Biserica Colțea din București.

Tot în 25 noiembrie, este pomenit și Sfântul Mare Mucenic Mercurie. El a fost conducător de oști și sfetnic al împăraților romani Decius (249-251) și Valerian (253-260). A fost ostaș în Armenia cea Mare, unde stăpânea voievodul Saturnin. Pentru că a devenit un apărător al creștinătății, a fost ucis în orașul Cezareea din Capadocia.

A două zi după uciderea sa s-a aflat că din trupul lui s-a răspândit o mireasmă de mir și tămâie. După această minune, mulți au început să creadă în Hristos. Trupul său a fost pus la loc cinste și se spune că cine se închina lui se vindeca de boli. O parte din moaștele sale se află în biserica de pe strada Constantin Brâncuși, din sectorul 3 al Capitalei.