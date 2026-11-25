Prognoza meteo, 25 noiembrie. Vremea rămâne rece în cea mai mare parte a țării, aducând peisaje de iarnă în zonele montane și temperaturi scăzute pe timpul nopții. În textul original nu apar citate directe, însă informațiile meteo detaliază evoluția regimului termic și a precipitațiilor pe regiuni, conform ANM.

Pe durata zilei, regimul termic se menține scăzut în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, însă vor apărea înnorări temporare. Izolat, în nordul Carpaților Orientali, se pot semnala ninsori slabe, iar în vestul țării există condiții pentru precipitații mixte.

Odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, nebulozitatea se va extinde treptat spre jumătatea vestică a teritoriului. Vor apărea precipitații predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, iar în Oltenia și pe arii restrânse în vestul Transilvaniei acestea vor fi mixte.

În zonele montane, respectiv în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali, în nordul Carpaților Orientali, precum și în Maramureș, ninsorile vor deveni predominante. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă cuprins între 1 și 4 centimetri. Totodată, izolat, în sud-vest și în centru, se pot forma depuneri de polei, ceea ce impune atenție sporită în trafic.

În Capitală, vremea va fi rece pe tot parcursul intervalului. Cerul va fi variabil, urmând ca înnorările să se accentueze spre finalul perioadei. Vântul va avea intensificări slabe până la moderate. Termometrele vor indica o temperatură maximă situată între 6 și 8 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la valori cuprinse între -3 și -1 grad.

Mâine, vremea va fi predominant închisă și temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar mai ales în vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. Vor fi mai ales ploi, dar în prima parte a zilei în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar mai ales seara și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune un strat de zăpadă, în general de 1…4 cm.