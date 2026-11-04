Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Elbridge Colby

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare. Discuțiile au vizat amenințările din regiunea Mării Negre, cooperarea militară și consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. Șeful statului a atras atenția asupra atacurilor cibernetice, actelor de sabotaj și incursiunilor dronelor, afirmând că România are nevoie de sprijinul constant al SUA și al aliaților.

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și despre măsurile necesare pentru gestionarea amenințărilor care afectează această zonă.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a anunțat că întrevederea s-a concentrat asupra rolului României în menținerea stabilității regionale și asupra cooperării dintre partenerii de pe cele două maluri ale Atlanticului.

În cadrul întâlnirii, președintele României i-a mulțumit reprezentantului Pentagonului pentru sprijinul oferit de Washington în domeniul securității.

Nicușor Dan a transmis că România își menține angajamentele asumate în cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și continuă să contribuie la descurajarea amenințărilor din regiunea Mării Negre.

Șeful statului a făcut referire și la importanța teritoriului românesc pentru prezența și operațiunile americane din această parte a Europei.

„I-am mulţumit lui Elbridge Colby şi întregii Administraţii a SUA pentru contribuţia importantă la securitatea României şi am reafirmat faptul că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil şi de încredere, contribuind la descurajarea regională şi la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre şi dincolo de aceasta”, transmite preşedintele.

Un alt subiect abordat în discuțiile de la Cotroceni a fost reprezentat de riscurile de securitate cu care se confruntă România în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele a enumerat mai multe tipuri de amenințări hibride, printre care atacurile informatice, acțiunile de sabotaj, incursiunile dronelor aeriene și maritime și campaniile de dezinformare.

Nicușor Dan a atras atenția că Marea Neagră a devenit o regiune marcată de instabilitate și tensiuni, iar efectele conflictului din Ucraina se resimt inclusiv asupra siguranței navigației și infrastructurii energetice.

În acest context, România alocă resurse pentru gestionarea riscurilor și pentru limitarea consecințelor deteriorării mediului de securitate.

„România se confruntă cu întregul spectru al ameninţărilor hibride, de la atacuri cibernetice şi acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene şi maritime, provocări şi campanii intense de dezinformare. În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase şi instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor şi cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Am subliniat că România depune eforturi considerabile şi alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore şi a consecinţelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertăţii de navigaţie şi a infrastructurii energetice critice”, a precizat Nicuşor Dan.

La finalul mesajului, Nicușor Dan a reafirmat importanța sprijinului oferit de Statele Unite și de ceilalți aliați pentru securitatea României.

Președintele consideră că extinderea prezenței americane, atât în domeniul militar, cât și în cel economic, ar contribui la consolidarea relațiilor dintre România și SUA.

„O prezenţă economică şi militară americană mai puternică în România are o importanţă strategică şi va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”, subliniază şeful statului.