Schimbul de informații secrete din Statele Unite a fost încetinit și, în anumite perioade, chiar întrerupt în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Problemele au afectat colaborarea dintre principalele agenții de informații, dar și transmiterea rapoartelor către Congres, potrivit unor foști și actuali oficiali americani citați de Reuters. Situația ridică semne de întrebare privind capacitatea administrației de la Washington de a obține o imagine completă asupra amenințărilor de securitate, într-un context internațional tensionat.

Opt foști și actuali oficiali, alături de alte persoane familiarizate cu situația, au descris dificultățile apărute în cooperarea dintre instituțiile de informații. Potrivit acestora, tensiunile instituționale și temerile legate de posibile represalii politice au afectat modul în care sunt elaborate și distribuite evaluările privind amenințările externe.

Una dintre cele mai importante schimbări a vizat colaborarea dintre Agenția Centrală de Informații (CIA) și Consiliul Național de Informații (NIC), structură care funcționează în subordinea Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI).

CIA a încetat să mai participe la elaborarea în comun a unor evaluări cu NIC, reducând astfel numărul rapoartelor care reunesc perspectivele mai multor agenții și oferă factorilor de decizie o analiză integrată asupra unor subiecte precum Iranul și Rusia.

Consiliul Național de Informații are rolul de a sintetiza informațiile furnizate de cele 18 agenții americane de profil. Aceste evaluări sunt folosite de oficialii administrației și de legiuitori pentru fundamentarea deciziilor de politică externă și securitate națională.

Deși CIA a continuat să transmită informații către NIC și să colaboreze la anumite rapoarte, analiștii agenției s-au concentrat mai mult pe propriile evaluări. În paralel, activitatea Consiliului a încetinit și din cauza reducerilor de personal.

Potrivit a cinci oficiali, actuali și foști, niciuna dintre evaluările elaborate în perioada respectivă nu a vizat războiul din Iran.

Problemele nu au afectat doar colaborarea dintre agenții. Membrii Congresului și angajații acestora au încetat, pentru scurt timp, să mai primească rapoarte de informații din partea biroului directoarei de atunci a Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard.

Întreruperile au avut loc atât în zilele de după intervenția militară americană în Iran, din iunie 2025, cât și după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, în ianuarie 2026, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Echipa lui Gabbard îi acuzase pe unii aleși că ar fi transmis informații către presă.

De asemenea, biroul său a încetat să mai informeze Congresul despre amenințările electorale în 2025. Această activitate a fost reluată după ce Jay Clayton a preluat conducerea Serviciilor Naționale de Informații, în luna august.

Un oficial american a declarat că noul director recunoaște importanța Consiliului Național de Informații și a colaborării dintre instituțiile de profil.

La rândul său, ODNI a transmis că Jay Clayton urmărește să asigure resursele necesare pentru ca instituțiile de informații să poată continua să informeze factorii de decizie din administrația americană și să contribuie la protejarea populației.

O altă problemă semnalată de foști și actuali oficiali este legată de presiunile politice asupra analiștilor din serviciile de informații.

Doi foști oficiali și unul aflat în funcție au declarat că unii specialiști evită să redacteze evaluări care contrazic perspectiva Casei Albe, de teama unor eventuale represalii.

Nu au fost indicate însă subiectele concrete în care analiștii ar fi ales să evite anumite concluzii.

Julia Curlee, fostă analistă CIA, a susținut că actuala administrație a afectat importanța muncii specialiștilor care furnizează informații conducerii politice.

„Analiştii îşi fac în continuare treaba, însă actuala administraţie de la Casa Albă i-a transformat în nişte figuri irelevante, întrucât preşedintele percepe informaţiile care nu-i convin drept un act de neloialitate”, a declarat aceasta.

Curlee a afirmat că a fost concediată anul trecut din Consiliul pentru Securitate Națională al administrației Trump pe motiv că este o persoană transgender.

Beth Sanner, fost director adjunct al Serviciilor Naționale de Informații în timpul primului mandat al lui Trump, consideră că lipsa unei coordonări eficiente poate afecta calitatea informațiilor disponibile pentru decidenți.

„Toate aceste aspecte se cumulează într-o lume extrem de complexă, în care factorii de decizie politică au nevoie de o viziune mai sofisticată, nuanţată şi integrată asupra lumii - însă, în realitate, ei primesc tot mai puţin”, a afirmat aceasta.

Tensiunile au fost amplificate de disputa dintre CIA și ODNI, descrisă de oficiali drept unul dintre cele mai importante conflicte de atribuții dintre cele două instituții din ultimele trei decenii.

Problemele au început în urmă cu aproximativ un an, după ce biroul lui Tulsi Gabbard a revocat autorizațiile de securitate ale unor oficiali din serviciile de informații, atât aflați în funcție, cât și foști angajați.

Conflictul a devenit suficient de serios încât Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, a intervenit de mai multe ori pentru a calma tensiunile, potrivit a trei foști oficiali americani.

Deși situația s-a ameliorat după demisia lui Gabbard din luna iunie, problemele generate de disputa instituțională nu au dispărut.

Morgan Muir, fost director adjunct al Serviciilor Naționale de Informații în administrația Biden, a avertizat că slăbirea structurilor care asigură coordonarea dintre agenții poate duce la fragmentarea informațiilor.

„Problema este că, prin măsuri care duc la golirea de conţinut a instituţiilor în cadrul cărora există o coordonare reală a comunităţii de informaţii, se creează nişte insuliţe izolate. Astfel, fiecare îşi poate alege propria insuliţă pe care să o asculte”, a declarat acesta.

Un alt episod care ilustrează tensiunile dintre instituțiile americane a avut loc spre sfârșitul anului trecut, când FBI a încetat, timp de câteva săptămâni, să transmită anumite informații către Centrul Național Antiterorist (NCTC).

Decizia a venit după ce Joe Kent, șeful centrului la acel moment, și echipa sa au încercat să investigheze incidentul armat care l-a vizat pe Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA.

Potrivit a doi foști oficiali, conducerea FBI i-a transmis lui Kent că, în opinia sa, centrul își depășea atribuțiile.

Problemele din sistem au determinat mai mulți foști oficiali să analizeze măsuri pentru refacerea cooperării dintre instituțiile americane.

Unii dintre aceștia colaborează, într-o inițiativă bipartizană desfășurată la Hoover Institution de la Universitatea Stanford, la elaborarea unor planuri pentru reconstruirea comunității de informații în timpul următoarei administrații.

Îngrijorările sunt legate atât de reducerea personalului și a bugetelor, cât și de deteriorarea relațiilor dintre agenții și de posibila influență a considerentelor politice asupra analizelor de securitate.

Miza depășește conflictele administrative dintre instituții. Capacitatea Statelor Unite de a identifica amenințările și de a fundamenta decizii de politică externă depinde de colaborarea dintre agențiile de informații și de transmiterea unor evaluări independente către conducerea țării.