Schimbarea majorității din Congresul american nu va produce automat o modificare a strategiei SUA față de Europa. Indiferent dacă la Casa Albă se află un republican sau un democrat, Washingtonul se confruntă cu probleme industriale și militare care îi limitează capacitatea de a interveni pe plan extern. Ștefan Popescu, analist de politică externă, a explicat, într-o discuție cu Radu Preda, moderatorul podcastului Contrapunct, difuzat pe canalul Hai România, de ce Europa nu ar trebui să se aștepte la schimbări radicale după înfrângerea republicanilor.

În discuția despre consecințele victoriei democraților, Ștefan Popescu a atras atenția că politica externă americană are o serie de obiective strategice care nu depind exclusiv de partidul aflat la conducere.

Analistul a amintit declarațiile congresmenului democrat Jim Himes, făcute la un forum de securitate desfășurat la Varșovia, în octombrie.

Potrivit analistuia, mesajul transmis atunci a fost că o eventuală victorie democrată la alegerile prezidențiale din 2028 nu ar determina schimbări fundamentale în poziția SUA față de Europa.

„Fiți reținuți, fiți lucizi pentru că chiar în 2028 dacă va câștiga un democrat alegerile, nu se va schimba nimic din postura și strategia Statelor Unite ale Americii față de Europa. Se va schimba numai retorica”, a relatat analistul.

Una dintre principalele probleme ale Washingtonului este legată de capacitatea industrială și de producția de echipamente militare.

Ștefan Popescu consideră că Statele Unite nu mai dispun de resursele necesare pentru a susține același nivel de implicare externă ca în trecut.

„America actuală este în criză, America actuală nu mai fabrică suficiente muniții, nu mai fabrică suficiente rachete, nu mai fabrică suficiente echipamente militare”, a declarat analistul.

Acesta a explicat că dificultățile nu au apărut odată cu administrația Trump, ci sunt rezultatul unor transformări economice mai vechi, inclusiv al procesului de dezindustrializare început în ultimele decenii.

În opinia sa, indiferent cine va prelua conducerea Statelor Unite în viitor, administrația va trebui să rezolve probleme precum reindustrializarea, crearea locurilor de muncă și consolidarea capacității de producție.

Discuția a vizat și relația economică dintre Washington și statele europene. Ștefan Popescu a amintit că tensiunile comerciale nu au început odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Acesta a dat exemplul legii americane pentru combaterea inflației, adoptată în timpul administrației Joe Biden, care a oferit avantaje importante companiilor din SUA, fără să țină suficient cont de interesele europene.

„Practic avea același efect de dezindustrializare a Europei, de oferirea unor condiții competitive mult mai bune pentru Statele Unite ale Americii”, a explicat analistul.

În acest context, Ștefan Popescu consideră că există o continuitate a intereselor strategice americane, chiar dacă discursul politic se poate schimba de la o administrație la alta.

Un alt subiect discutat a fost influența marilor companii tehnologice asupra politicii externe și de securitate a Statelor Unite.

Potrivit analistului, aceste companii au devenit actori indispensabili pentru Washington, în special în domenii precum apărarea, tehnologia spațială și inteligența artificială.

Ștefan Popescu a amintit inclusiv contribuția lui Elon Musk la dezvoltarea capacităților spațiale americane.

„Până și Putin a spus că ce a făcut Elon Musk este absolut remarcabil. A reușit ceea ce NASA, o agenție guvernamentală, nu a reușit, adică politica spațial-americană se bazează foarte mult pe realizările lui Elon Musk”, a afirmat analistul.