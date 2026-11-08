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Peste 600.000 de oameni, fără curent electric după un atac al Rusiei în Ucraina

Peste 600.000 de oameni, fără curent electric după un atac al Rusiei în UcrainaEnergie electrică. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Un bombardament rusesc asupra infrastructurii energetice din regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina, a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru peste 600.000 de persoane. Compania ucraineană DTEK a anunțat duminică, 8 noiembrie, că mai multe obiective energetice au fost avariate în cursul nopții, cu doar două zile înaintea unei noi runde de negocieri între Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Atacul asupra instalațiilor energetice din Dnipropetrovsk s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică și a afectat alimentarea cu electricitate a unui număr mare de locuitori ai regiunii. Compania DTEK a transmis informațiile despre pagube și întreruperile de curent prin intermediul platformei Telegram.

Atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Reprezentanții companiei ucrainene de electricitate au anunțat că mai multe obiective importante pentru alimentarea cu energie au fost lovite în timpul atacului nocturn.

„Unele instalaţii energetice importante din regiune au fost avariate în urma unui atac desfăşurat în timpul nopţii”, a scris compania pe Telegram.

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Potrivit DTEK, peste 600.000 de persoane din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără energie electrică în urma loviturilor rusești.

Atacul a fost lansat după o zi în care mai multe zone ale Ucrainei au fost vizate de bombardamente cu drone și rachete.

Sâmbătă, cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma atacurilor desfășurate pe teritoriul ucrainean.

Rusia, Ucraina și SUA se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri

Escaladarea atacurilor a avut loc înaintea unei noi întâlniri diplomatice între reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite.

Negociatorii celor trei țări urmează să se reunească marți, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Discuțiile au ca obiectiv identificarea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea ar urma să reprezinte a patra rundă de negocieri organizată prin medierea administrației președintelui american Donald Trump.

Cea mai recentă reuniune în acest format s-a desfășurat în luna februarie, la Geneva.

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Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Sursă foto: Colaj EVZ

Problemele teritoriale și de securitate rămân nerezolvate

Guvernele occidentale care sprijină inițiativa diplomatică încearcă să identifice o formulă prin care negocierile să poată avansa.

Cu toate acestea, disputele referitoare la teritorii și la garanțiile de securitate continuă să reprezinte principalele obstacole în calea unui acord.

Noua întâlnire de la Abu Dhabi este programată într-un moment în care Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii energetice.

Ultimul bombardament raportat de DTEK a afectat peste 600.000 de persoane din regiunea Dnipropetrovsk, în timp ce cele trei delegații se pregătesc să reia discuțiile privind încetarea conflictului.

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